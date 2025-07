ROSIER by Her lip toの新作ブラが誕生！夏に最適なバンドゥブラ

夏のファッションに欠かせない、肌見せスタイルにぴったりのバンドゥブラがROSIER by Her lip toから登場。ストラップレスでもしっかりホールドし、シームレスなカップで洋服に響きにくいのも魅力です。デザイン性と機能性を兼ね備えた「ROSIER Bandeau Bra」は、2025年7月11日(金)から大阪・梅田でのPOP UP SHOPで先行発売。公式オンラインでは7月25日(金)より販売スタート。夏のインナー選びがもっと楽しくなりそうです♡

夏に映える、洗練された新定番バンドゥブラ

「ROSIER Bandeau Bra」は、夏の軽やかな装いにぴったりなバンドゥタイプのブラ。アジャスター付きストラップは取り外し可能な2Way仕様で、オフショルダーやキャミソールとも好相性。

ホールド感のあるクロップド丈で、インナーとしてだけでなくファッションの一部として着こなせます。

アンダーバストにはROSIERのロゴを編み込んだメッシュテープを配し、さりげないアクセントに。さらりとした肌触りと高いストレッチ性で、暑い季節もストレスフリーな着心地を叶えてくれます。

PEAK&PINEの水着で話題!バルーンスカートで叶える最旬コーデ

ディテールで差がつく♡大人の遊び心をプラス

価格:4,980円(税込)



お洋服に響きにくいシームレスカップと、ヘルシーなネックラインで洗練された印象に。カップ脇にはリップ型のプッシュアップパッドを忍ばせて、見えない部分にも大人の遊び心を。

また、4段階で調整できるホックと幅広のバックベルトが安定感をキープ。

サイズごとにカップボリュームを数ミリ単位で調整し、ナチュラルで美しいバストラインを演出します。こだわり抜いた一枚で、自分らしく輝ける夏のスタイルを♡

サイズ:S/M/L(カラー:ブラック/ペールピンク/ホワイト/モカ)

【販売情報】

POP UP SHOP先行販売:2025年7月11日(金)~17日(木)

公式オンライン販売開始:2025年7月25日(金)

ほんのり透けても可愛い♡レイヤードで楽しむ新提案

バンドゥブラは「見せない」インナーから、「魅せる」インナーへ。

ROSIER Bandeau Braは、クロップド丈の美シルエットとブランドロゴが映えるデザインで、シアーシャツやオーバーサイズのトップスとのレイヤードにもぴったり。

ちらりと覗くロゴが、さりげないおしゃれ感を演出してくれます♪

自信をまとって、夏をもっと自由に♡

ROSIER by Her lip toが提案する「ROSIER Bandeau Bra」は、この夏のインナー選びに革命を起こす一枚。

涼しげで快適、それでいておしゃれを諦めないデザインは、日常からお出かけまであらゆるシーンにマッチします。

見た目も着心地も大切にしたいあなたへ、自信を与えてくれる新定番ブラをぜひチェックしてみてください。