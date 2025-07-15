ÌÀÆü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÈÅì³¤ÎÓ¡ÉÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢¡ÈÅ´»Ò¡É¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè16½µ¡ÖÌÌÇò¤¬¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¨¡×¡ÊÂè78²ó¡Ë¤¬7·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤âº¤¤Ã¤¿É½¾ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè78²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Å´»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿Åì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Å´»Ò¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¡¢¹²¤Æ¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤Î¤Ö¡£¤¹¤ë¤È¡¢Åì³¤ÎÓ¤«¤é°Õ³°¤ÊÊÖÅú¤¬¡£¤½¤ÎÌë¡¢¿ó¤¿¤Á¤È²°Âæ¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿Åì³¤ÎÓ¤Ï¡¢Å´»Ò¤¬¤Î¤Ö¤ò°ú¤È´¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤¢¤°¤Í¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤í¡¢¤Î¤Ö¤â¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤ËÅ´»Ò¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ö¤Ë¥á¥¤¥³¤Ï¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤âº¤¤Ã¤¿É½¾ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Å´»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿Åì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Å´»Ò¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¡¢¹²¤Æ¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤Î¤Ö¡£¤¹¤ë¤È¡¢Åì³¤ÎÓ¤«¤é°Õ³°¤ÊÊÖÅú¤¬¡£¤½¤ÎÌë¡¢¿ó¤¿¤Á¤È²°Âæ¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿Åì³¤ÎÓ¤Ï¡¢Å´»Ò¤¬¤Î¤Ö¤ò°ú¤È´¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤¢¤°¤Í¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤í¡¢¤Î¤Ö¤â¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤ËÅ´»Ò¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ö¤Ë¥á¥¤¥³¤Ï¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£