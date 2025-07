シャオミ・ジャパンは、5000Paの強力な吸引力で床掃除と水拭きが同時にできる「Xiaomi ロボット掃除機 S40C」を2025年7月15日(火)に発売します。実売予想価格は2万1800円(税込)。

「Xiaomi ロボット掃除機 S40C」

本機は、最大5000Paの強力な吸引力で、高い清掃効率を実現。サイレントモードからターボモードまでの4段階の吸引モードにより、さまざまな床面に対応し、床やすき間にたまったホコリやペットの毛もしっかり取り除きます。大容量の520mlダストボックスに260mlのウォータータンクも一体型され、頻繁なクリーニングや注水作業は必要ありません。

3段階で水量を調整できる給水タンクを搭載。タイルやフローリングなど、床材に合わせて最適な水分量で拭き掃除が可能です。均一に水を行き渡らせ、漏れの心配もない、スマートで効率的な水拭き体験を実現します。

進化したLDSレーザー測距システムが、複雑な環境をすばやく把握。高精度な位置検出と測定により、無駄な動きを減らし、掃除のやり残しを防ぎます。360°のパノラマ検知により、部屋のすみずみまで正確に把握。間取りをすばやく認識し、Xiaomi Homeアプリ上に高精度なマップを自動で作成します。賢い経路設計で効率よく掃除し、手間も時間も節約できます。

マッピングが完了すると、エリアごとの状況に合わせた清掃プランを自動で作成。場所に応じて最適な吸引・水拭きを行い、より効率的でムダのないお掃除を実現します。水拭きエリアや侵入禁止エリアの設定や、特定の部屋のみを掃除させることも可能です。

複数のセンサーで周囲を正確に検知し、段差からの落下や家具への引っかかりといったトラブルを軽減。最大20mmの段差もスムーズに乗り越え、複雑な間取りでも安心して掃除できます。

アプリ連携で遠隔操作も可能

Xiaomi Homeアプリと接続すれば、外出先からでも掃除の開始・管理が可能。特定の時間帯に掃除させるカレンダー機能や、掃除状況をリアルタイムで可視化するモニタリング機能など、多彩なカスタム機能と設定により、床掃除を思い通りにコントロールできます。

Amazon AlexaやGoogle アシスタントに対応しており、声で操作が可能。両手がふさがっていてもワンタッチでお掃除を開始できます。

シャオミ 「Xiaomi ロボット掃除機 S40C」 発売日:2025年7月15日 実売予想価格:2万1800円(税込)

