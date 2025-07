9人組グループ・Snow Manの向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演を務めるボーイズラブ・ロマンスコメディードラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』Episode2(Leminoにてディレクターズカット版が配信)のストーリーと場面写真、予告映像が15日、解禁された。今作で向井は全編タイ語での演技に挑戦。脚本は胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・Maya、All-Write Teamらとのコラボレーションにより、より魅力的な物語がつむがれる。

かつていじめられっ子だったオタク気質のヒル(マーチ=チュターウット・パッタラガムポン)は、「Yuka! Love Me Please」という女性キャラの恋愛シミュレーションゲームの「Yuka」に愛と自信をもらい、見違えるほどのイケメンプログラマーに成長。「Yuka! Love Me Please」を開発した会社に念願かなって就職を果たし、そこで日本からきた完璧すぎる、冷酷な鬼社長・ジュンジ(向井)と出会うことになる。またジュンジの友人で有名店のオーナーシェフ・パットをFluke=Natouch Siripongthon(フルーク=ナタット・シリポントーン)が演じ、ヒルの同僚でイケメン&プレイボーイなゲームプログラマーをJudo=Tantachj Tharinpirom(ユド=タンタット・ターリンピロム)が演じている。念願かなって「Yuka! Love Me Please」を開発した会社に就職でき、記念すべき出社初日で喜んでいたのに、会社の方針で愛するゲームのサービスを終了することを突き付けられて落胆するヒル。それでもYukaの最後の日を盛り上げるべく頑張るヒルの姿に心動かされたジュンジはある温情措置をとる。舞い上がるヒルの喜びもつかの間、ジュンジから断わることができない新たなミッションを提案されたシーンで終了したEpisode1。解禁されたEpisode2の場面写真は、新たに動き出した女性をターゲットとしたゲーム制作のキャラクターの男性モデルを探すリーダーに抜てきされたヒルが、ベイと共にジュンジのお眼鏡にかなった候補者を探している最中にあ然とするヒルとベイの姿や、ジュンジに却下されうなだれる2人の姿、スタッフ全員で新プロジェクト会議に励んでいる姿や、その会議の中で真剣な眼差しで前を見据えるジュンジや候補者を試案するヒルの姿。さらには有名アーティストのホジュンが不敵な笑みを浮かべる姿が切り取られた写真からは、なんだか波乱が起こりそうな予感がヒシヒシと感じられる。そして新たなミッションがスタートしてモデル探しにいそしむヒルとベイたちの姿と、超有名アーティスト・ホジュン役のNice CNX(ナイス シーエヌエックス)や、「Love By Chance」などで知られているガン=ナパット・ナ・ラノーンなどゲスト出演者の姿も垣間見える新予告が解禁され、第2話への期待が高まる。また、ドラマの挿入歌「Best Girlfriend」のMV(ミュージックビデオ)が完成し、13日に開催された放送直前イベント“Love at 1st Episode”内で初披露。このMVは、ヒルがYukaの愛がこもった応援を受けて、自分に自信を持てないオタクな高校生から、イケメンに成長していく過程を初解禁のドラマ本編映像で描いており、アップテンポの曲調と日本語を交えた歌詞で頑張る力を与えてくれる映像になっている。今回いじめられていた高校生時代のヒルの姿も映し出されるが、その高校時代のヒルもマーチ本人が演じており、言われないとわからないほど。代役を立てるでもなく、いちから特殊メイクで顔周りやお腹周りに型を装着してヤングヒルが完成。普段とは違い大きな体で演技をこなすマーチの本気度も感じつつ、変わりたいと願い一途に頑張ってイケメンプログラマーに成長を遂げるヒルの姿に注目だ。■Episode.2 ストーリーヒルは、「Yuka! Love Me Please」を存続させるため、男性キャラの新作恋愛シミュレーションゲームのプロジェクトに参加することを決意する。彼の最初のミッションは、新作ゲームの完璧なモデルを見つけること。しかし、その候補者はことごとく手ごわい社長、ジュンジに却下され、モデル探しは難航する。それでも諦めずに、ヒルはベイと手を組み、ついにジュンジのお眼鏡にかなうモデルを探し出す。一方、ジュンジは有名アーティストのホジュンから思いがけないオファーを受けるが、彼は「ある特典」と引き換えに、自らモデルを務めることを申し出たのだった。ミッション中、ヒルはホジュンがジュンジをおとしいれようと企んでいることに気づくが、最適なモデルを諦めてでも、厳格な上司を救うべきかという決断を迫られる。果たして、ヒルはホジュンの魔の手からジュンジを守ることができるのか。