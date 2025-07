名古屋を拠点に活動するアイドル・江籠裕奈の3rd写真集が8月20日に発売。そのタイトルが「江籠裕奈3rd写真集 I DO Love」に決定し、表紙2種と特典会の日程も解禁された。 「江籠裕奈3rd写真集 I DO Love」のタイトルは江籠さん本人のアイデアとなり、SKE48卒業後もソロアイドルとして活動を続ける江籠さんの「アイドル」という存在への思いが込められたタイトルとなっている。 通常版カバ

ログインして続きを読む

The post 江籠裕奈 3rd写真集タイトルが決定 表紙画像、特典会日程も解禁 first appeared on GirlsNews.