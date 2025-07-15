EU¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤ÎÌ¤À®Ç¯¼ÔÊÝ¸î¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÈ¯É½¡¡Í³²¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Í¥Ã¥È¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¤«¤éÌ¤À®Ç¯¤ò¼é¤ë
EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ï14Æü¡¢Í³²¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Í¥Ã¥È¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤«¤éÌ¤À®Ç¯¼Ô¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óºöÄê¤µ¤ì¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢µðÂçIT´ë¶È¤òµ¬À©¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Ë¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò½é´üÀßÄê¤Ç¡ÖÈó¸ø³«¡×¤ÈÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¥Í¥Ã¥È¤¤¤¸¤á¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤·¤ËÆÃÄê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¡Ö´ûÆÉ¡×¤ÎÉ½¼¨¤Ê¤É¡¢²áÅÙ¤ÊÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡Ç½¤ò½é´üÀßÄê¤ÇÌµ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¤ä¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤Ê¤É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿EU¤Ç¤Ï¡¢À®¿Í¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¸·³Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¤Î»îºî¥â¥Ç¥ë¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸åEU²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£