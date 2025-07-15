¡Öhot under the collar¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¼Â¤Ï¾¯¤·¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

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¡ÖTalking about politics usually gets everyone hot under the collar. I suggest you avoid that topic.¡×
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