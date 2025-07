¡Öhot under the collar¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¼Â¤Ï¾¯¤·¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「非常に怒っている、イライラしている」でした!

怒りやストレスを感じているときに体温が上がり、首まわりが熱く感じることに由来してるそう。

「Talking about politics usually gets everyone hot under the collar. I suggest you avoid that topic.」

(政治の話をすると、たいていみんなカッとなる。その話題は避けた方がいい)