STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤¹¤ë¤Ê¤É¸½¾ì¤Ï°ì»þ¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Î½»Âð¤Ç¼ê¤ê¤å¤¦ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÇúÈ¯¤Î´í¸±À­¤Î¤Ê¤¤¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

£··î£±£´Æü¸á¸å£´»þÁ°¡¢»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Î½»Âð¤Î¼Ö¸Ë¤Ç¼ê¤ê¤å¤¦ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ä¼«±ÒÂâ¤¬½ÐÆ°¤·³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ê¤ê¤å¤¦ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÇúÈ¯¤Î´í¸±À­¤Î¤Ê¤¤¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£