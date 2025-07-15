¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¶â¤òÊ§¤¨¤Ð¸øÇ§¤¬Ìã¤¨¤ë¡×°ì¼¼¤Ë50¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ä¼«Ì±ÅÞ¤Îµð³ÛÅÞÈñ¤òÀ¸¤à¡ÖÍ©ÎîÅÞ°÷Ì¾Êí¡×
¡Ò¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¤¤Ê¼ýÆþ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÞÈñ¡×¡£100Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÅÞ°÷¤òÊú¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¡¢ÅÞÈñ¤ÎÁí³Û¤ÏÇ¯´Ö¤Ç40²¯±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÅÞÈñ¤ò»ÙÊ§¤¦¡ÈÅÞ°÷¤Î¼Âºß¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÍ©ÎîÅÞ°÷Ì¾Êí¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡Ó
¡Ö°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò½Ð²ó¤é¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡ÅÞ°÷¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡×
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë½»¤à¿ù»³ÏÂÉ×¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤òË¬¤Í¤¿FRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¼èºàÈÉ¤¬Äó¼¨¤·¤¿Ì¾Êí¤ò¸«¤¿ÅÓÃ¼¡¢´é¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾Êí¤È¤Ï¡¢»³ËÜÊþ¹¡¦¸µËÉ±ÒÉûÂç¿Ã¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Âè£´Áªµó¶è¡¢¡Ç24Ç¯½°±¡ÁªÍîÁª¡Ë¤¬½¸¤á¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÅÞ°÷Ì¾Êí¡×¤À¡£
¤À¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬½ñ¤Ï¢¤Í¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÌ¾Êí¤Ë¤Ï£±¤ÄÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¿ù»³¤µ¤ó¤¬µï½»¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î£±¼¼¤Ë30¿Í¼å¤ÎÅÞ°÷¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ù»³¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¤Ï30¿Í¤â¤Î¿Í´Ö¤ÏÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤¡ÖÍ©ÎîÅÞ°÷¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾Êí¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¡ÖÍ©ÎîÅÞ°÷Ì¾Êí¡×¤òÃ¼½ï¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¹ñÌ±¤¬À¯¼£¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÅÞ¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤½¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅÞ°÷À©ÅÙ¤¬¡¢µÄ°÷¤¬¸øÇ§¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¿ô¹ç¤ï¤»¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£100Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÅÞ°÷¤òÊú¤¨¡¢Ç¯´ÖÌó40²¯±ß¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¶â³Û¤¬Æ°¤¯¼«Ì±ÅÞÅÞÈñ¤ËÀø¤àÌäÂêÅÀ¤È¤Ï¡Ý¡Ý¡£
°ìÉô²°¤Ë50¿Í¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞ°÷À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅÞ°÷¤Ï£±¿ÍÇ¯³Û4000±ß¡¢²ÈÂ²ÅÞ°÷¤ÏÆ±2000±ß¤ÎÅÞÈñ¤òÇ¼¤á¡¢2Ç¯´Ö·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÁíºÛÁª¤Ç¤ÎÅêÉ¼¸¢¤òÆÀ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï°ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÅÞ°÷Ì¾Êí¤Ë¤Ï¡ÖÍ©Îî¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ç18Ç¯¤Ë»³ËÜ»á¤¬½¸¤á¤¿ÅÞ°÷Ì¾Êí¤Ë¤Ï¡¢Æ±»á¤ÎÈë½ñ¤äÊ£¿ô¤Î»Ù±ç¼Ô¤Î¼«Âð½»½ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì30¡Á50¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÅÞ°÷¤¬½¸ÃæÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¾Êí¤Ë¤Ï¡Ö¸Í»³¡×¤ä¡ÖÅèÅÄ¡×¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì²¾Ì¾¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÌ¾»ú¤Ë¡¢Ï»Ïº¡¢¿·Ï»Ïº¡¢Ï»ÏºÂÀ¡¢¿·Ï»ÏºÂÀ¡¢¥¯¥á¡¢¥È¥á¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÎóµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Î¿ù»³¤µ¤ó¤Î½»µï¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤â30¿Í¶á¤¤ÅÞ°÷¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èë½ñ¤Î°ì¿Í¤Ï£±DKÄøÅÙ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½»½ê¤Ë¤Ï51¿Í¤â¤Î¡ÖÍ©ÎîÅÞ°÷¡×¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊªÍýÅª¤Ëµï½»ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢40¿Í¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î»Ù±ç¼Ô¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢²È¿Í¤Ï¡Ö»³ËÜ»öÌ³½ê¤ÎÈë½ñ¤ËÍê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È²Í¶õÅÐÏ¿¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£¤Þ¤¿40¿ÍÊ¬¤ÎÅÞÈñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
µÄ°÷¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¥Î¥ë¥ÞÀ©ÅÙ
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»³ËÜ»á¤Ï¤Ê¤¼²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ä¹Ç¯¡¢À¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¿¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¤Î¾åÏÆÇîÇ·¶µ¼ø¤Ï¡ÖÍ©ÎîÅÞ°÷¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞ°÷¿ô¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î1991Ç¯¤Ë¤Ï547Ëü¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¼«Í³¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤¿¾®Àô¹½Â¤²þ³×¤Ë¤è¤ê·ã¸º¤·¤Þ¤¹¡£ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ÎÁý²Ã¤ä¸ø¶¦»ö¶Èºï¸º¤Ê¤É¤Ç³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·¡¢»Ù»ý´ðÈ×¤ÎÅÞ°÷Î¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ç09Ç¯¤ËÌ±¼çÅÞ¤ËÀ¯¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¡Ç12Ç¯Ëö¤ÎÂè£²¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢È¯Â»þ¤Ë¤ÏÅÞ°÷¿ô¤Ï73Ëü¿ÍÂæ¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£¤½¤³¤ÇÅÞ¤ÏµÄ°÷¤ËÅÞ°÷³ÍÆÀ¥Î¥ë¥Þ¤ò²Ý¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Êº¹¼Ò²ñ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÅÞ°÷¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£²óÈò¤Î¤¿¤áµÄ°÷¤ÏÍ©ÎîÅÞ°÷¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄ°÷¤Ë²Ý¤·¤¿¥Î¥ë¥Þ¤È¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÞ°÷1000¿Í¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¡£¸©µÄ¤Ê¤é200¿Í¡¢»ÔµÄ¤Ï50¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤òÃ£À®¤·¤Ê¤¤¤È¡¢´ðËÜÅª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Î¸øÇ§¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö»³ËÜ»á¤¬ÂçÎÌ¤Ë¡ØÍ©ÎîÅÞ°÷¡Ù¤òºî¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤â¡¢¤³¤Î¥Î¥ë¥Þ¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤ÏÆâ¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖµþÅÔ¤«¤éÍî²¼»±¤Ç¡Ç12Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî£´¶è¤ËÍè¤¿»³ËÜ»á¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤¬¶Ë¤á¤Æ¼å¤«¤Ã¤¿¡£¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡Ê76¡Ë¤È¤Î¶¯¤¤´Ø·¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÈæÎãÉü³è¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÁªµóÀï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÅÞ°÷½¸¤á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤âÄã¤¯¡¢¼«ÎÏ¤Ç1000¿Í¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤Ï»³ËÜ»á¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÉÙ»³£±¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÄÈªÍµÌÀµÄ°÷¡Ê52¡Ë¤â¡¢²Í¶õ¤¢¤ë¤¤¤ÏËÜ¿Í¤ËÌµÃÇ¤Ç262¿Í¤òÅÞ°÷ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£ÅÄÈª»á¤Ï¡Ö¿ÆÂ²¤¬´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤Ê¤É¤òÅÞ°÷¤Ë¤·¡¢ÅÞÈñ¤â»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈÍ©Îî¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Âºß¤ÎÅÞ°÷¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ï²¿¤âÄó½Ð¤Ç¤¤º¡¢ËÜÅö¤ËÅÞ°÷¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤Î¤«¤ÏÆæ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
Á°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁªµó¶è¤Ç¾ï¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏÎÏ¤Î¤¢¤ëµÄ°÷¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢1000¿Í°Ê¾å¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢ÀÄ»³ÈËÀ²»á¡ÊÌó1Ëü2000¿Í¡Ë¤ä¹â»ÔÁáÉÄ»á¡ÊÌó8000¿Í¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÉô¤ÎµÄ°÷¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â2000¿ÍÂæ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·ÃÏÊý·ÐºÑ¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ëÃæ¡¢ÅÞËÜÉô¤Ï¸·¤·¤¤¥Î¥ë¥Þ¤ò²Ý¤·Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÅÞ°÷¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê·ÐºÑ¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Î¥ë¥Þ¤À¤±¤ò²Ý¤¹¡£·ë¶É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤Î¼ºÇÔ¤¬¡¢µÄ°÷¤¿¤Á¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¡¢Í©ÎîÅÞ°÷¤òºî¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¾åÏÆ¶µ¼ø¡Ë
Àè¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÞ°÷À©ÅÙ¤ÎËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±¤¬À¯¼£¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤Î°Õ»×¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÅÞ°÷¿ô¤Î¥Î¥ë¥Þ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¼êÃÊ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥Í¤òÊ§¤¨¤Ð¸øÇ§¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×À©ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬Ã²Â©¤¹¤ë¡£
¡ÖÅÞ°÷¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±»Ù»ý¤µ¤ì¤¿µÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾Úº¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÅÞ°÷À©ÅÙ¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ê»Ù»ý¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÊÃ±¤Ê¤ë¿ô¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¤É¤³¤í¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥«¥Í¤ÇÅÞ°÷¤ò¿åÁý¤·¤·¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤Ë¸øÇ§¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¡×