■「朝からとても緊張していて何も食べられずに現場に来ました」(Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架)

バカリズム脚本の映画『ベートーヴェン捏造』(9月12日全国公開)の第三弾追加キャストが解禁。Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架(Key)が“ショパン役”を演じていることが明らかとなった。

19世紀ウィーンで巻き起こる音楽史上最大のスキャンダルの真相に迫った、歴史ノンフィクションの傑作『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』(かげはら史帆著/河出文庫刊)を基にした実写映画が、バカリズム脚本×関和亮監督の最強タッグにより、まさかの日本で製作決定。ベートーヴェンへの愛が重すぎる忠実なる秘書・シンドラー役を山田裕貴、シンドラーから熱烈に敬愛されるベートーヴェン役を古田新太が演じる。

偉大なる天才音楽家、ベートーヴェン。誰もが知るそのイメージは、秘書による”でっちあげ”だった! 耳が聞こえないという難病に打ち克ち、歴史に刻まれる数多くの名曲を遺した聖なる孤高の天才ベートーヴェン。しかし、実際の彼は――下品で小汚いおじさんだった…!? 世の中に伝わる崇高なイメージを“捏造”したのは、彼の忠実なる秘書・シンドラー。憧れのベートーヴェンを絶対に守るという使命感から、彼の死後、見事“下品で小汚いおじさん(真実)”から“聖なる天才音楽家(嘘)”に仕立て上げる。シンドラーはどうやって真実を嘘で塗り替えたのか? 果たしてその嘘はバレるのかバレないのか――?

■Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架が「ピアノの詩人」ショパン役で映画初出演!

このたび、あらたに登場する、音楽、文芸界の重鎮たちを演じる個性豊かな追加キャストが一挙解禁。

オーストリアの作曲家で、「魔王」など教科書でもおなじみの楽曲を生み出し「歌曲王」とも言われる“シューベルト役”に、『25時、赤坂で』(TX/2024年)『御上先生』(TBS/2025年)『YOUNG & FINE』(2025年)の新原泰佑。

オーストリアのピアニスト・作曲家で、リストをはじめとする著名なピアニストを育て、練習曲が有名な作曲・音楽教育家“チェルニー役”に、連続テレビ小説『らんまん』(2023年/NHK)『アンチヒーロー』(2024年/TBS)『海に眠るダイヤモンド』(2024年/TBS)の前原瑞樹。

さらに「ピアノの詩人」と言われた19世紀前半に活躍したポーランド出身の天才ピアニスト・作曲家“ショパン役”に、2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEのキーボード、藤澤涼架が決定。

全楽曲のストリーミング再生回数が100億回を越えるなど、若年層を中心に幅広い年齢層に絶大なる人気を誇るグループのひとりである藤澤だが、映画出演は本作が初。

「映画で演技をさせていただくのが初めてでしたので、朝からとても緊張していて何も食べられずに現場に来ましたが、本当に皆さんが温かく接してくださって、楽しみながら演技をさせていただきました。完成を楽しみに、ドキドキしながら待ちたいと思います!」と思いを語る。

19世紀ドイツを代表するオペラ作曲家で結婚式の定番「婚礼の合唱」などを作曲した“ワーグナー役”に、『スナック女子にハイボールを』(2024年)『浅草ラスボスおばあちゃん』(2025年)『愛に乱暴』(2024年)の堀井新太。

そして、ドイツの作家、詩人、文芸評論家、ジャーナリストで多くの芸術家と交流があった“ハイネ役”を、お笑いトリオ・我が家のメンバーで『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』(2023年)、現在放送中『DOCTOR PRICE』(2025年/ ytv)出演の坪倉由幸が演じる。

すべて実在の人物であり、皆どこかで彼らの生み出した作品に触れているであろう有名芸術家たち。劇中では、19世紀に芸術家たちの交流の場としても重要な役割を果たしていた劇場のパーティでシンドラーと出会い、彼の様子に違和感を覚える様子が描かれている。バカリズム脚本ならではのユーモア溢れる会話にも注目だ。

■ベートーヴェンの名曲を紹介する特別映像解禁

そして、第3弾キャスト発表と同時に、ベートーヴェンの名曲を紹介する特別映像も解禁。なかでも最も有名な曲のひとつ、「交響曲 第9番『合唱付き』」通称「第九」から始まり、数々の映像作品にも使用された「交響曲 第7番」、ピアノ演奏曲としても有名な「エリーゼのために」、明るく、親しみやすいメロディの「交響曲 第6番『田園』」など、誰もが知る名曲を本編映像とともに振り返る。シンドラーによって崇高な天才音楽家のイメージを捏造されたとも言われているベートーヴェンの真実を、名曲とともに映画館で楽しもう。

本作は、大型LEDディスプレイに背景3DCGを表示し、その前で被写体を撮影するという最先端技術を駆使したバーチャルプロダクションでの撮影を実施。リアルなロケーションのようにバーチャル背景を活用して撮影することで、日本に居ながらにして19世紀のウィーンの世界を再現した。さらに、劇中ではベートーヴェンの珠玉の名曲を惜しみなく使用。リアルな映像×映画館の音響で聴くベートーヴェンの楽曲で、まったく新しい映画体験を生み出す。

さらに7月15日朝7時より、オンラインムビチケの発売がスタート。詳細は映画作品サイトでチェックしよう。

映画情報

『ベートーヴェン捏造』

9月12日(金)全国公開

原作:かげはら史帆『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』(河出文庫刊)

主演:山田裕貴

出演:古田新太、染谷将太、神尾楓珠、前田旺志郎、小澤征悦、生瀬勝久、小手伸也、野間口徹、遠藤憲一

新原泰佑、前原瑞樹、藤澤涼架、堀井新太、坪倉由幸 他

脚本:バカリズム

監督:関和亮

企画・配給:松竹

(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates and Shochiku Co., Ltd. All Rights Reserved.

