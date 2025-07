ユニクロとディズニーのコラボTシャツ復刻、ミッキーなど人気キャラクターをデザイン

「ユニクロ(UNIQLO)」が、「ディズニー(Disney)」とのコラボレーションプロジェクト「MAGIC FOR ALL」の10周年を記念して、復刻アイテムの発売をはじめとしたアニバーサリー企画を行う。期間は、2025年7月から2026年8月まで。8月4日に、第1弾アイテムを全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで発売する。

第1弾は、過去のUTアイテムの復刻として「MAGIC FOR ALL Timeless UT」(990〜1990円)と「Disney Art UT」(各1990円)のTシャツ2種とミッキーマウスのぬいぐるみ「MAGIC FOR ALL Timeless toy」(1990円)を展開する。MAGIC FOR ALL Timeless UTでは、ミッキーを始めとするディズニーキャラクターなどのイラストをプリント。過去のデザインをもとに、色やシルエットに変更を加えた。メンズ7柄、ウィメンズ6柄、キッズ5柄を用意する。

Disney Art UTでは、これまでに販売したアーティストやイラストレーターとのコラボアイテムの中からアーカイヴコレクションとして6人のアーティストの作品をピックアップ。手塚治虫や赤塚不二夫のプロダクション「Fujio Productions」などの作品をプリントしたメンズTシャツ6型をラインナップする。

加えて、10年ぶりの発売となるMAGIC FOR ALL Timeless toyには、ユニクロの定番商品として知られる「フランネルシャツ」と同じ素材を採用。オフホワイト、ダークグリーン、ブルーの3色を用意する。

