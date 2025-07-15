¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤Ä¤±½Á¤ËÎä¤¿¤¤À¸¤½¤Ð¡Ä¡ª ÌÔ½ë¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤Î±ü¿¼¤¹¤®¤ëÀ¤³¦¡ÔÃíÌÜÅ¹3Áª¡Õ
¡¡½ë¤¤¡£¾ø¤¹¡£¤³¤¦¤â½ë¤¤¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¥«¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£½é´ü¡£ÌÀ¼£¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¤½¤Ð¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û ÌÔ½ë¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤ÎÃíÌÜÅ¹3Áª¡Ä°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÎÁÍý¼Ì¿¿¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é
¡¡ÃæÌÜ¹õ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄ«¾¾°Ã¡×¤ÏÌÀ¼£25¡Ê1892¡ËÇ¯º¢¡¢»Í¥ÄÃ«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿ùËÜ¾¦Å¹¤ÏÌÀ¼£30¡Ê1897¡ËÇ¯Âå¡¢¤Þ¤¿Áá°ðÅÄ¤Ë¤¢¤Ã¤¿»°Ä«°Ã¤ÏÌÀ¼£40¡Ê1907¡ËÇ¯º¢¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¤½¤Ð¡×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤Ï¿Ê²½·Ï
¡¡¤µ¤Æº£²ó¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÈ¯¾Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¤½¤Ð¡×¤¬À¤¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤ê¤½¤Ð¡×¤ä¡Ö¤¶¤ë¤½¤Ð¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤±½Á¤ò¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¤Î¤Ä¤æ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÂæÅì¶èÀõÁð¤Ë¤¢¤ëÂçÀµ3¡Ê1914¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤Î¡Ö²§¤½¤Ð¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¤½¤Ð¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Î¤Ä¤±½Á¤òÊÌ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¥ë¡¼ÊÌ¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¤½¤Ð¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥«¥ì¡¼·Ï¤Î¿Ê²½·Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
Ï·ÊÞ¤½¤Ð²°¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤Ï¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤¬¡Ä
¡¡Ä®¤½¤Ð²°¤äÏ·ÊÞ¤½¤Ð²°¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤¬¡¢Î©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×È¯¾Í¤ÎÃÏ¤ÈÈ¯À¼¤·¤¿ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯3·î¤ËÀî¸ý¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¤¤í¤ê°Ã¤¤é¤¯¡×¤Ç¡ÖÀî¸ý¤«¤ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤òÅ¹ÊÞ¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÔ½ë¤ÎÎáÏÂ7Ç¯¤Î²Æ¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤ÎÂç½°¤½¤Ð¡¦Î©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡££³Å¹¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
ÅìµÞ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É
¡¡ÅìµÞ±èÀþ¤Ë¤¢¤ëÅìµÞ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤·¤Ö¤½¤Ð¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ïº£Ç¯6·î27Æü¤«¤é¡Ö¶¾Çþ²°ËÜµ¤¤Î¥«¥ì¡¼¤Ä¤±ÌÍ¡Ê¤ª¤¤¤á¤·ÉÕ¤¡Ë¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤·¤Ö¤½¤Ð¡×¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤È¤«¡£¡Ö¤·¤Ö¤½¤Ð¡×¤Ç¤Ï¥«¥ì¡¼Îà¤ÎÈÎÇä¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î²«¿§¤¤¥«¥ì¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Î2¼ïÎà¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´Ø·¸¤«¤é½¾Íè¤Î²«¿§¤¤¥«¥ì¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤Î2¼ïÎà¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²«¿§¤¤¥«¥ì¡¼ver¤ÏÄ¹ÄÅÅÄÅ¹¡¢ÀÄÍÕÂæÅ¹¡¢Ãæ±ûÎÓ´ÖÅ¹¡¢ÉðÂ¢¾®¿ùÅ¹¡¢¤¢¤¶¤ßÌîÅ¹¡¢¹Â¤Î¸ýÅ¹¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼ver¤Ï³÷ÅÄÅ¹¡¢»Ô¤¬ÈøÅ¹¡¢Æó»Ò¶ÌÀîÅ¹¡¢µÆÌ¾Å¹¡¢Âç°æÄ®Å¹¡¢ÃÓÂÞÅ¹¡¢¹ËÅçÅ¹¡¢ÃÓ¾åÅ¹¡¢Â¿ËàÀîÅ¹¤ÇÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡Ö¤·¤Ö¤½¤ÐÉðÂ¢¾®¿ù±ØÅ¹¡×¤Ë¤Ï¥«¥ì¡¼²¡¤·¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤º¤é¤Ã¤È
¡¡¤Þ¤º¤Ï²«¿§¤¤¥«¥ì¡¼ver¤ò¡Ö¤·¤Ö¤½¤ÐÉðÂ¢¾®¿ùÅ¹¡×¤Ç¼Â¿©¤·¤Æ¤ß¤¿¡£Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¥«¥ì¡¼²¡¤·¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤º¤é¤ê¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°À®ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤±½Á¤Ï³Î¤«¤Ë²«¿§Ì£¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌýÍÈ¤²¤ò¹ï¤ó¤À¤â¤Î¡¢¤Í¤®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ì¤ó¤²¤Ç¤Ä¤±½Á¤ò¤Ò¤È¤¯¤Á¡£¤È¤í¤ß¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤À¤¬¡¢¾¯¤·¤·¤Æ¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£Æ¦Æý¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿ÉÌ£¤Ï¾¯¤Ê¤¤¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤À¡£Îä¤¿¤¤À¸¤½¤Ð¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤è¤¤¡£
¡¡ÌôÌ£¤Î¼·Ì£¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£ÉáÄÌÀ¹¤ê¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤À¡£
¡¡¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤ª¤¤¤á¤·¡Ê¤´¤Ï¤ó¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤äÉ÷¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¡£
Æó»Ò¶ÌÀîÅ¹¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼ver
¡¡Â³¤¤¤Æ½÷ÀµÒ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¤·¤Ö¤½¤ÐÆó»Ò¶ÌÀîÅ¹¡×¤Ë¹Ô¤¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼ver¤ò¼Â¿©¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡Ä«9»þ¤¹¤®¤À¤¬Å¹¤Ïº®¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤âÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°À®¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÂ¢¾®¿ù±ØÅ¹¤Î²«¿§¤¤ver¤È°ì½ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ä¤±½Á¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë¤È¤ä¤äÇ»¤¤¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤¯¤Á¤¹¤¹¤ë¤È¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¤ä¥¯¥ß¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¿É¤µ¤â°ìÃÊ¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤í¤ß¶ñ¹ç¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤â¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¥ï¥·¥ï¥·¤ÈÀ¸¤½¤Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤ª¤¤¤á¤·¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤·¤Ö¤½¤Ð¤Ç¤Ï£¸·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
À¾¿·¶¶¡Ö¤½¤Ðºî¡×¤Î¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤Ï±£¤ì¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼
¡¡¿·¶¶£¶ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤½¤Ðºî¡×¤Ï¡¢ÅÔÆâ¶þ»Ø¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤À¡£
¡¡¤½¤Ð¤Ï¼«²ÈÀ½ÌÍ¡£Å·¤×¤é¡¢¤Ä¤æ¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«²ÈÀ½¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¡Ö¤«¤ÍÈ¤²¤»¤¤¤í¡Ê¤â¤ê¤½¤Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¡¢Å¹¼ç¤ÎÁ°ÅÄ¹ÀÃË¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¡Ê690±ß¡Ë¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¿Í¤¬2¡Á3¿Í¤Ï¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÀÎ¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤éºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´°À®ÉÊ¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Èþ¤·¤¤¡£¡Ö¤½¤Ðºî¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÏ·ÊÞ¤½¤Ð²°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÒ·ªÊ´¤È¥«¥ì¡¼Ê´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ë¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¿å¤ËÍÏ¤«¤·¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤«¤±¤Ä¤æ¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢ÆÚÆù¤È¿æ¤¤¤Æ¤¤¤¡¢º¢¹ç¤¤¤ò¤ß¤Æ¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¤Ä¤±½Á¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥«¥ì¡¼¤È¤Ä¤æ¤Î¿¼¤¤¿§¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¤½¤Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥«¥ì¡¼¤Ä¤±½Á¤Ë¶¾ÇþÅò¤òÆþ¤ì¤ÆºÇ¸å¤Ë³Ú¤·¤à¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Å¹¼ç¤Î¼ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÍê¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
ÈÄ¶¶¶èÌò½êÁ°¡Ö¶¾Çþ¿©Æ²¤¤¤±¤Á¡×¤Î¡Öµí²ÚÎïZÄê¿©¡×¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤Î³ÈÂçÈÇ
¡¡¼¡¤ÏºÇ¶á¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÈÄ¶¶¶èÌò½êÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶¾Çþ¿©Æ²¤¤¤±¤Á¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡ÖµíÐ§¥»¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¤â¤ê¤â¤êµí¤ª¤í¤·¤½¤Ð¡×¡¢¡Öµí¶ÌÄê¿©¡×¤Ê¤ÉµíÆù¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµíÐ§¤Î¥¢¥¿¥Þ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡Öµí²ÚÎïZÄê¿©¡×¡Ê950±ß¡Ë¡£
¡¡µíÐ§¤Î¥¢¥¿¥Þ¤È¥«¥ì¡¼Ê´¤ò¤Ä¤æ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤Ä¤±½Á¤Ë¤È¤í¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÁêÅö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¤Õ¤Ã¤ÆÎä¤¿¤¤¤½¤Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤É¤Ð¤Ã¤È´À¤¬Ê®¤½Ð¤¹¡£¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¥«¥ì¡¼¤Î¤Ä¤±½Á¤Ë¤ÏµíÆù¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤À¡£¤½¤Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤°¤¤¤°¤¤¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤¤¤á¤·¤ÈÊ¡¿ÀÄÒ¤±¡¢¤½¤ì¤ËÀ¸¶Ì»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤ä¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Öµí²ÚÎïZÄê¿©¡×¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤¬´ðËÜ·Á¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤Ï½Å¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤Ê¤é¤µ¤¯¤Ã¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¤½¤Ð¡×¤è¤ê¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤È½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£Â¾¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤Ç¤Ï¹¾¸ÍÀî¶¶¤Ë¤¢¤ë¡Ö»³¿á¡×¤Î¡Ö¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¤»¤¤¤í¡×¤âÀäÉÊ¡£º£Ç¯¤ÎÌÔ½ë¤ò¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤Ç¾è¤êÀÚ¤í¤¦¡£
INFORMATION
¡Ö¤·¤Ö¤½¤ÐÆó»Ò¶ÌÀîÅ¹¡×
½»½ê¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî2-22-13 ÅìµÞÆó»Ò¶ÌÀî±Ø²þ»¥Æâ
¡Ö¤·¤Ö¤½¤ÐÉðÂ¢¾®¿ùÅ¹¡×
½»½ê¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è¾®¿ùÄ®3-472ÅìµÞÉðÂ¢¾®¿ù±Ø²þ»¥Æâ
±Ä¶È»þ´Ö¡¡·î¡Á¶â¡¡7¡§00¡Á22¡§00¡¿ÅÚ¡¡7¡§00¡Á21¡§00¡¿Æü¡¡7¡§00¡Á20¡§00
https://www.shibusoba.com/
¡Ö¤½¤Ð¤¦¤É¤ó ¤½¤Ðºî¡×
½»½ê¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶6-14-4 ¿·¶¶ÌÚÅè¥Ó¥ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¡·î¡Á¶â¡¡9¡§45¡Á18¡§45
ÄêµÙÆü¡¡ÅÚ¡¢Æü¡¢½Ë
¡Ö¶¾Çþ¿©Æ² ¤¤¤±¤Á¡×
½»½ê¡¡ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÈÄ¶¶2-61-4
±Ä¶È»þ´Ö¡¡·î²Ð¡¢ÌÚ¶â¡¡9¡§00¡Á19¡§00¡Ê16¡§00¡Á17¡§00ÃæµÙ¤ß¡Ë¡¿¿åÅÚ¡¡9¡§00¡Á15¡§00
ÄêµÙÆü¡¡Æü¡¢½Ë
https://www.instagram.com/ikechi0201/
¡Êºäºê ¿Îµª¡Ë