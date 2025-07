ディズニー・アニメーション・スタジオによる大人気作『ズートピア』(2016)待望の続編『ズートピア2』の日本公開日が2025年12月5日に決定した。場面写真が届けられている。



動物たちが築き上げた大都会「ズートピア」……ここは、どんな夢も叶う場所。「立派な警察官になって、世界をよりよくする」という夢を叶えるため、郊外の町から憧れのズートピアへとやってきたジュディ。前作『ズートピア』では、皮肉屋な一面があるけれど、カッコいいキツネの詐欺師ニックと出会い、たくさんの困難を共に乗り越えながら、立派な警察官へと成長していくジュディの姿が描かれた。可愛くてモフモフな動物たち、ジュディとニックのつかず離れずのやきもきするような関係性で多くの人の心を奪っただけでなく、“差別や偏見”といった、ポップな世界観からは想像できない深いメッセージが込められたストーリーでも多くの共感を集めた同作は、驚異の高い口コミ評価を獲得。今なお世界中の人々から熱狂的に愛されている。

(c) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

その続編となる今作では、警察学校を無事卒業し警察官となったニックと、ウサギ初の警察官として以前にもまして熱心に任務に挑むジュディが再びバディを組むことに。ある日、ズートピアに突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを探すため、潜入捜査を行うことになったふたり。これまで以上に絆を試されることとなるふたりだが、やがて、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていく。

(c) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

2016年の劇場公開を皮切りに、瞬く間に世界中を魅了した『ズートピア』ディズニー・プラスで独占配信中のオリジナルアニメーション作品『ズートピア+』をはじめ、テーマパークやグッズなど多岐に渡り展開し、勢いは増すばかり。『ズートピア2』は2025年12月5日、日本公開。