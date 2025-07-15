¤Î¤ó¤¬¡ÈÈ×¾å¤ÇÀï¤¦¥Àー¥¯¥Òー¥íー¡É¤Ë¡ªABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÇÛ¿®·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö»ä¼«¿È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÉÔ¹¬¤ÊÌò¤Ï±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê¤Î¤ó¡Ë
¤Î¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤¬9·î29Æü¤«¤éÌµÎÁÇÛ¿®³«»Ï¡£ËÜºî¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤È¤Î¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Netflix¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤äTBS¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¤Ê¤Éº£Ç¯¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤¬Âç¤¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É±Æ¤Î¤¢¤ëÌò¤ËÄ©Àï¡£ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢¡ÈÈ×¾å¤ÇÀï¤¦¥Àー¥¯¥Òー¥íー¡ÉÌò¤ò±é¤¸¡¢¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢À±Ìî¸»¤äÇµÌÚºä46¤ÎMV¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢CM¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤ÈÉý¹¤¤É½¸½ÎÎ°è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë±ÇÁü´ÆÆÄ¡¦»³´ßÀ»ÂÀ¡£ÄØËÜ·Ä¼¡Ïº´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬¾´ý³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÄ©¤àÆ®¤¤¤ò¡¢°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¤ÈåÌÌ©¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¾´ý¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÈþ¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¤Ë´Ù¤ê¡¢À¼¤ò¹Ó¤²ÎÞ¤òÎ®¤¹ÈôÄ»¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»Á°¤Ë¿Ê¤àÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤Î¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Î¤ó¤Ï¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ÎÇÛ¿®·èÄê¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÉÔ¹¬¤ÊÌò¤Ï±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ÈôÄ»¤Ï»´¤á¤Ê»×¤¤¤ò¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö¾´ý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿´¤ò³«¤¤¤Æ¾´ý¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤ä¡¢»´¤á¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤¬³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¾´ý¤òÄÌ¤·¤Æ½÷À¤Î´õË¾¤òÉÁ¤¯¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï29·î29Æü¤è¤ê¡¢Ëè½µ·îÍËÆü20»þ¤«¤éÌµÎÁÇÛ¿®³«»Ï¡£
(C)AbemaTV, Inc.
ÈÖÁÈ¾ðÊó
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù
2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë20»þ¤è¤êÌµÎÁÇÛ¿®¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë
¡ãÂè1ÏÃ¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§09/29¡Ê·î¡Ë20:00～
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¡ÖABEMA SPECIAL¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¥¥ã¥¹¥È¡§¤Î¤ó¡¡Â¾
´ë²è¡§ÈªÃææÆÂÀ
µÓËÜ¡§¹ÓÌÚºÈ¿Î¡¿ÀÐÅÄ¹äÂÀ¡¿»³´ßÀ»ÂÀ
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¾®ÎÓÃè¡¿Ý¯°æÍº°ì¡¿½ÂÃ«±Ñ»Ë
´ÆÆÄ¡§»³´ßÀ»ÂÀ¡¿ÄØËÜ·Ä¼¡Ïº
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥½¥±¥Ã¥È
À½ºîÃøºî¡§ABEMA
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¡£
Êì¤È3¿Í¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þÉã¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Êì¤ÈÉÏ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÈôÄ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÊì¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢ÈôÄ»¤Ï¸ÉÆÈ¤Î¿È¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÈôÄ»¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿Éã¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²êÀ¸¤¨¤¿ÈôÄ»¤Ï¡¢Éü½²¿´¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸
https://abema.tv/video/title/90-2038
Âè1ÏÃÊüÁ÷URL
https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gaaXdgA6scLDd
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙOFFICIAL X
https://x.com/abema_drama
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙOFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/abema_drama_missking
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙOFFICIAL TikTok
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙOFFICIAL YouTube