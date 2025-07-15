50ºÐ½÷À¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤¬57ºÐ½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¹ë²Ú£²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤È¡¼¤Ã¤Æ¤â¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡×
¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼ÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬14Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¡¼¤Ã¤Æ¤â¤ªµ×¤·¤Ö¤ê(20Ç¯¤°¤é¤¤¤Ö¤ê!?)¤ËÈÓÅçÄ¾»Ò¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄ¾»Ò¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯Èþ¤·¤¯Í¥¤·¤¯¡¢¤¹¤Æ¤¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤·¤¹¤®¤Æ»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÏÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¡Ö¥È¡¼¥¯¤ÎÌÏÍÍ¤ÏBS¥Õ¥¸¡ØÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡Ù7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë22:00¡¼22:55¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£