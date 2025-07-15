ÆüËÜ¥Ï¥à21ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤ä¤Ð¤¤¤¾¡×122µå¤ÎÇ®Åê¤¬ÏÃÂê¡¡°µ´¬¤Î1.12¡¡¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÇËÃÝ¤Î7Ï¢¾¡¡ÖËö¶²¤í¤·¤¤¤Î°ì¸À¡×
Ã£¤Ïº£µ¨6¾¡ÌÜ¡¢2ÅÙÌÜ¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï7·î14Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë2¡Ý1¤È¾¡Íø¡£
¡¡
¡¡Î¾·³¹¥Åê¼ê¤É¤¦¤·¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃ£¤ÏÀ¾ÉðÁê¼ê¤Ë¡¢9²ó122µå1¼ºÅÀ¤ÎÇ®Åê¡ª
¡¡5²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¿åÌîÃ£µ©¤¬ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤«¤é¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤½¤Î¸å¡¢Æó»àÆóÎÝ¤«¤é1ÈÖ¤Î¿åÃ«½Ö¤¬ÃÍÀé¶â¤Î9¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©¡£
¡¡Ì£ÊýÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤ËÀèÈ¯¤ÎÃ£¹§ÂÀ¤â±þ¤¨¤¿¡£6²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£194¥»¥ó¥Á¤È¹â¿ÈÄ¹¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹³ÑÅÙ¤¢¤ëÄ¾µå¡¢ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÈÊÑ²½µå¤â¸ò¤¨¡¢À¾ÉðÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¡£
¡¡7²ó¤ËÁê¼ê¼çË¤¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó¤«¤é°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤â¼ºÅÀ¤òËÉ¤®¡¢9²ó122µå¤òÅê¤²¡¢¤ï¤º¤«2°ÂÂÇ6Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå1¼ºÅÀ¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢³«Ëë¤«¤é6Ï¢¾¡¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï1.12¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1·³ÅÐÈÄ»î¹ç¤Ï22Ç¯¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«10»î¹ç¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÈ¯¤Ç7¾¡0ÇÔ¤È¼«¿È¤Î»ý¤Ä¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¸Ø¤ë°éÀ®Ç½ÎÏ¡¢¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³Î¤«¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¥Í¥¯¥¹¥È¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤â¤µ¤ì¤ë±¦ÏÓ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡ÖÃ£¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤ä¤Ð¤¤¤¾¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¿À¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖËö¶²¤í¤·¤¤¤Î°ì¸À¡×¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í½½Ê¬¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ16¤Î²÷Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤â¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Î50¾¡¤ËÅþÃ£¡£¿·¾±À¯¸¢²¼¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÃù¶â¡Ö18¡×¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤ë¡£ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Î²÷¾¡¤Ç2°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È3º¹¤Ë¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤è¤¤¤èÀª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¿·¾±¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤ÎÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤¬º£¸å¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï