¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î¶µ¤¨¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¿·½É¥¨¡¼¥¹¡¦À¸ÅÄ¡¡¡Ö»×¤¦µåÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×3¼ºÅÀ¤Ë¥¬¥Ã¥¯¥ê
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡ÅìÅìµþÂç²ñ3²óÀï¡¡¿·½É0¡½12Äëµþ¡Ê2025Ç¯7·î14Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¿·½É¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦À¸ÅÄÎÜÚð¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï0¡½8¤Î4²ó1»à¤«¤é3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢3¼ºÅÀ¤ÈÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯11·î¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£Åö»þ¤ÎÁª¼ê¤Ï´û¤ËÂ´¶È¡£À¸ÅÄ¤Ï¡ÖÀèÇÚÊý¤«¤é¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£¤½¤ì¤ò¡Ê¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¡Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È²¼µéÀ¸¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤·¤¿¡£