ÀÐÇË¼óÁê¡¢ÊÆ¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È²ñÃÌ¤Ø¡Ä£±£¹Æü¤ÎËüÇî¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼»²²Ã¤Î¤¿¤áÍèÆü
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç£±£¹Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍèÆü¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò½ä¤ëÆüÊÆ¸ò¾Ä¤ÎÅý³çÌò¤Ç¡¢£¸·î£±Æü¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¼óÁê¤Ï²ñÃÌ¤Ç¸ò¾Ä¤ÎÁ°¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£²ñÃÌ¤Ï¡¢£··î£±£¸Æü¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤¦Êý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤â¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ÏËüÇî¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¡×¤Ë¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½ÃÄ¤ÎÃÄÄ¹¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£