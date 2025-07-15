¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè11Àï¡¡ºÇ½ªÆü¡Û12R¤ÏÈªÅÄÂÁ°ì¡¡¥¥ì¥Ã¥¥ì¤ÎS¤ÇÂ®¹¶Æ¨¤²¤¢¤ë¤Î¤ß
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè11Àï¡ÖÂè36²óÀ¥¸Í¤Î¼ãÏÉ·èÄêÀï¡×¤Ï5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢15Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Î¾ï½»Ï¡¤¬½àÍ¥¾¡Àï12R¤Ç5Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢ÈªÅÄ¤Ë¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹ç¤¨¤Ð½ÐÂ·Ï¤Ç°¤¯¤Ê¤¤Æ°¤¡£²¿¤è¤ê¤âº£Àá¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¥¥ì¥Ã¥¥ì¤À¡£¥¤¥ó¤«¤éÀè¥Þ¥¤°ìµ¤¤ÇV°ìÄ¾Àþ¤À¡£°Ê²¼¤Ïº®Àï¤â1ÈÖº¹¤·¤Î±ºÌî¤ò»ØÌ¾¡£ÄúÈÖ¤Ï²¼¤²¤¿¤¬µ¤ÇÛÅª¤Ë¤ÏÄÍ±Û¤ÎÊý¤¬¾å¤«¡£ÁÒÉÙ¤Ë½éÍ¥½Ð¤ÎÀª¤¤¡£Âç¾ì¤¬¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì»ÅÍÍ¤Ë¤·¤ÆÆ°¤¯¡©º½Ä¹¤Ï½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡£
¡¡¡ã1¡äÈªÅÄÂÁ°ì¡¡½àÍ¥¤Ï²óÅ¾¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÉáÄÌ¡£¹ç¤¨¤Ð¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤È½ÐÂ¤¬¤¤¤¤¡£¿¤Ó¤âÉáÄÌ¤¢¤ë¤Î¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£º£Àá¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¹Ô¤±¤Æ¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã2¡ä±ºÌî³¤¡¡¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£Â¤ÏÉáÄÌ¤¢¤ë¤±¤É¡¢Å¸¼¨¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ú¥é¤òÄ´À°¡£
¡¡¡ã3¡äÁÒÉÙÂçÀ¿¡¡1¥Þ¡¼¥¯¤Î¥«¥«¥ê¤È¤«²¡¤·¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ú¥é¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã4¡äÄÍ±Û³¤ÅÍ¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÃÙ¤ì¤Æ¤â¤¢¤Î°ÌÃÖ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¸þ¤¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥À¥Ã¥·¥åÏÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¿¤Ó¤Ë¿§¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ã5¡äº½Ä¹ÃÎµ±¡¡»Å¾å¤¬¤êÅª¤Ë¤Ï¥¿¡¼¥ó²ó¤ê·Ï¤Ç¤¹¤Í¡£¿¤Ó¤òµá¤á¤ë¤È¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬Êø¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ç¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ã6¡äÂç¾ì¹±µ¨¡¡Ä¾Àþ¤È¤«Æ»Ãæ¤È¤«¡¢¶¥¤ë¤È¾¯¤·¼å¤¤¡£ÉáÄÌ¡£ÂÎ´¶¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤ÀËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì»ÅÍÍ¤â»ëÌî¤Ë¡£