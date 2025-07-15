ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÌÂÏÇ¡×¡¡Ì£¤ï¤Ã¤¿ÆóÅáÎ®¡È´°Á´ÂÎ¸³¡É¤ËÅ¨ÃÏ¤«¤éÏ³¤ì¤¿ËÜ²»¡Ö¤»¤á¤ÆÁá¤á¤Ë¡Ä¡×
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°ºÇ¸å¤Î3Ï¢Àï¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸÷·Ê
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Þ¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°ºÇ¸å¤Î3Ï¢Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢2¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤Î½éÀï¤Ç32¹æ¡È¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥åÃÆ¡É¡£12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤·¡¢3²ó1°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÅêÂÇÎ¾Êý¤ÇÂçÃ«¤ò¡Ö´°Á´ÂÎ¸³¡×¤·¤¿Å¨ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃ²¤¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°ºÇ¸å¤Î3Ï¢Àï¡£Æ±ÃÏ¶è¤Î½ÉÅ¨¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÂçÃ«¤ÏÅêÂÇ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£11Æü¤Î½éÀï¤Ï3²ó1»à»°ÎÝ¡¢¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¥¦¥§¥Ö¤«¤éÈôµ÷Î¥410¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó125¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂç32¹æ2¥é¥ó¡£±¦ÍãÀÊ¤ò±Û¤¨¡¢¾ì³°¤Î³¤¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤ë¡Ö¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥Ò¥Ã¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Û¤É¤ÎÆ±µå¾ì¤ÎÌ¾Êª¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï½é¤Î°Î¶È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡×¤Î¼Â¶·ÀÊ¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¿¤È¤¿¤ó¤ËÀä¶ç¡£¼Â¶·¤Î¥Ç¥å¥¢¥ó¡¦¥«¥¤¥Ñ¡¼»á¤¬¡Ö¿å¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢12ÉÃ´Ö¤ÎÄÀÌÛ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£Æ±¶É¤Î»î¹ç¸åÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»Ê²ñ¤Î¥Ü¥ó¥¿¡¦¥Ò¥ë»á¤¬¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¾è¤Ã¼è¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ÄÅ·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄOB¤Ç¡¢MLBÄÌ»»821»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥í¥â»á¤â¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡£¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤Åêµå¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤Ï¥Ð¥ì¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÃ«¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡12Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¡£3²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢4Ã¥»°¿¶1»Íµå¤È²÷Åê¤·¡¢Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Æ±¶É¤Î»î¹ç¸åÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢µåÃÄOB¤Ç²òÀâ¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥³¥ó¥È¥¹»á¤¬¡ÖÁê¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤ë»þ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÌÂÏÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÍÇ½¤Ë¤Ï´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö32ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¤òÅê¤²¤Æ»°¿¶¤òÃ¥¤¦¡£´°Á´Éü³è¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇò´ú¤òÍÈ¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¶É¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î2»î¹ç¤Ç¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î´°Á´ÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¦¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¥¦¥§¥Öµ»ö¤â·ÇºÜ¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬»ÙÇÛÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤½¤ì¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤»¤á¤Æµå¿ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆÁá¤á¤Ë¹ßÈÄ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë