¸È¤è¡¢¤ªÅÚ»º¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡ª¡© ¼ê¤Ö¤é¤Çµ¢¾Ê¤·¤¿¤é ¢ª¡Ú¾×·â¤Î¸À¤¤Ê¬¡Û¤Ë¤°¤Ã¤¿¤ê
Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ªÅÚ»º¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¤«¡© Âô»³Çã¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢²¿¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
É®¼Ô¤Î¸È¤â¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¤ÇÉ¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ªÅÚ»º¤¬¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤ë¤È¡Ä¡Ä
¤ªÅÚ»º¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤ÇÉ¤À¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¸È
»ä¤Î¸È¤Ï¤É¤³¤«¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤ªÅÚ»º¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¤ªÅÚ»º¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤ÇÉ¡¢Çã¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·úÁ°¤À¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤òÈ¿¾Ê¤È¸å²ù¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¸È¤Ï¾¯¤·Âç¿Í¤²¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾ï¡¹¡Ö¤ªÅÚ»º¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ªÅÚ»º¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Æ±¤¸Áè¤¤¤òÈò¤±¤ë°Ù¡¢¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸È¤Ë¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯5·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤Í¤³¤Î
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Junko.A
5ºÐ¡¢3ºÐ¡¢1ºÐ¤Î3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ÃÏÊý°Ü½»¤ä·ëº§¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î»Å»ö¡¢¤½¤·¤Æ3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤Ç¡¢3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¸å¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿ー¤Î»Å»ö¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ä²ÈÂ²¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢¸È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ø¸þ¤±¤¿¾ðÊó¥Ö¥í¥°¤ò±¿±ÄÃæ¡£