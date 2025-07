マクドナルドにて年間を通して実施されている、人気のメニューを次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーン。

今回は人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15 ピース」が250円おトクになる特別価格490円で販売するキャンペーンが実施されます。

さらに今だけの新ソース「ガーリック&チーズソース」 と「油淋鶏風ソース」や、ポケモンオリジナルパッケージ3種類が登場するキャンペーンです!

マクドナルド「トクニナルド」チキンマックナゲット15ピース 特別価格

特別価格:490円(税込) ※通常価格:740円(税込)〜

販売期間:2025年7月23日(水)〜9月2日(火)

販売時間:全営業時間

販売店舗:全国のマクドナルド店舗

※一部店舗(空港、サービスエリア、遊園地等の店舗)およびデリバリーサービスは対象外となります

※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります

マクドナルドにて2025年3月より開催されている、年間を通して人気のメニューが次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーン。

「トクニナルド」キャンペーンメニューとして、人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース(ソース3個付き)」が7月23日より6週間限定で実施されます。

マクドナルドの自信作でもある、中はジュワッとジューシー、絶妙の温度管理と時間で揚げられた「チキンマックナゲット」

通常価格750円から提供されている「チキンマックナゲット 15ピース(ソース3個付き)」が、250円おトクな特別価格で販売されるキャンペーンです。

「トクニナルド」キャンペーンに合わせ、2種類の期間限定ソース「ガーリック&チーズソース」と「油淋鶏風ソース」が新登場。

さらに、今回はポケモンとタイアップした3種のオリジナルパッケージが数量限定で提供されます!

数量限定:ポケモンオリジナルパッケージ

「チキンマックナゲット 15 ピース」に、ポケモンとタイアップした3種の数量限定オリジナルパッケージが登場!

夏を感じる水色のパッケージや、

ピカチュウをイメージした黄色を基調としたパッケージ、

シルエットクイズが楽しめるパッケージで登場します。

パッケージは2025年10月16日(木)発売のポケモン新作ゲーム『Pokémon LEGENDS Z-A(ゼットエー)』に登場するメガシンカポケモンたちが描かれた特別仕様。

どのパッケージと巡り合えるかも合わせて楽しむことができます☆

ガーリック&チーズソース/油淋鶏風ソース

販売期間:2025年7月23日(水)〜9月上旬予定 ※無くなり次第終了

価格:40円(税込)〜

※「チキンマックナゲット」15ピースは好きなソース3個付き、5ピースは好きなソース1個付きです

※追加のソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品購入可能です

「チキンマックナゲット」と一緒に味わえる期間限定ソース「ガーリック&チーズソース」と「油淋鶏風ソース」が新登場!

どちらのソースもチキンマックナゲットとの相性が抜群で、夏休みに家族や友だちとさまざまなシーンで楽しむのにぴったりな味わいに仕上げられています。

「チキンマックナゲット 15ピース」なら、定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類から好みのソース3個を選択可能。

ソースは単品購入できるので、マックフライポテトなどほかのメニューとも楽しむことができます。

ガーリック&チーズソース

まろやかなチーズのコクとガーリックの風味が楽しめるチーズソース。

旨みのあるガーリックペーストやガーリックパウダーを使用し、後味をスッキリさせるために、隠し味としてホワイトペッパーを入れることで、やみつき感のある味わいに仕上げられています。

チキンマックナゲットと、食欲をかきたてるガーリック&チーズソースの相性が楽しめるソースです。

油淋鶏風ソース

中華料理の“油淋鶏(ユーリンチー)”をイメージしたソース。

しょうゆや香ばしいごま油を使用し、おろしにんにくや生姜を合わせ、爽やかな酸味を感じられる味わいに仕上げられています。

ほどよい酸味と生姜の香りがアクセントとなり、チキンマックナゲットのおいしさを引き立てるソースです。

新TVCM:トクニナルド「夏ナゲット 15P ハンマー」篇

放映開始日:2025年7月22日(火)

放送エリア: 全国(一部地域を除く)

新TVCMに、俳優の堺雅人さんが、赤い衣装に身を包んだ「Mr.トクニナルド」として再登場。

今回は、巨大なナゲット型ハンマーを肩に乗せて登場し、「この夏のいちばんアツい瞬間」として、「チキンマックナゲット 15 ピース」の通常価格740円をおトクな特別価格490円にします。

堺さんがハンマーストライカー型のアトラクション「トクニナルドハンマー」で「トクニナルド!」という掛け声とともにナゲット型ハンマーを振り下ろすと、マーカーは最高位にある「-250」まで跳ね上がります!

ナゲット15ピースを250円おトクな490円にするチャレンジを成功させ、様々な場所で笑顔が溢れるTVCMです。

ポケモンとタイアップした3種のオリジナルパッケージや期間限定ソースが新登場。

マクドナルドにて2025年7月23日より開催される「トクニナルド」キャンペーンの紹介でした☆

モバイルオーダー&マックデリバリー限定!マクドナルド「FANTASTIC SET(ファンタスティックセット)」 モバイルオーダー&マックデリバリー限定!マクドナルド「FANTASTIC SET(ファンタスティックセット)」 続きを見る

「ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」など全8種!マクドナルド「アツイぜ!ハワイアンバーガーズ」 「ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」など全8種!マクドナルド「アツイぜ!ハワイアンバーガーズ」 続きを見る

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 数量限定のポケモンパッケージやガーリック&チーズと油淋鶏風ソース!マクドナルド「トクニナルド」チキンマックナゲット 15ピース appeared first on Dtimes.