今年もやってきた夏本番。弊誌では毎年この時期に合わせた様々な情報を特集としてお届けしているが、昨年に引き続き、今年も夏の間に遊びに行けるリアルイベントをピックアップしてみたのでご紹介したい。

毎年この時期恒例の「ポケモンセンター」イベントのほか、今年上半期に大きな話題となった「機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)」、7月18日にいよいよ最新劇場版作品が公開される「鬼滅の刃」など、ゲームやアニメ関連のイベントを中心に集めてみた。開催情報のほか、各会場で販売される限定のオリジナルグッズやフードメニューにも注目してみてほしい。

また、季節イベントと言えば欠かせないテーマパークの夏限定コンテンツなどもいくつかチョイスしているので、これから夏休みの予定を立てようと考えている方はぜひ参考にしていただければと思う。

「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」特別企画展

開催期間:5月24日~8月11日

会場:アニメ東京ステーション

入場料:無料

ガンダムシリーズ最新作「機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」の特別企画展が8月11日まで東京・池袋にあるアニメ東京ステーションにて開催。本作は「エヴァンゲリオン」シリーズを手掛けるスタジオカラーと、「ガンダム」シリーズを手掛けるサンライズが初めてタッグを組んだことでも話題となった作品で、TVシリーズに先駆け一部話数を再構築して上映した劇場版は、アニメ放送前から高い注目度と人気を誇っていた。

この特別企画展では、劇場先行版「機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」から、作中の名シーンの場面カットなどを展示。アニメ放送が終わった今だからこそ作品を振り返りつつ、登場するキャラクターやモビルスーツの魅力をたっぷりと楽しめる企画展となっている。

展示物のほか、登場キャラクターのモチーフと一緒にAR撮影ができるコーナーや、劇場パンフレットをはじめとするさまざまなグッズが販売されているので、こちらも合わせてチェックしていただきたい。

□「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」公式サイト

ジブリの立体造型物展

開催期間:5月27日~9月27日

会場:天王洲・寺田倉庫 B&C HALL/E HALL

料金:大人 1,900円~

※日時指定予約制

「ジブリの立体造型物展」は、世界中で愛されるスタジオジブリ作品を、海外のパートナーたちがどのように届けていったのかを辿りながら、映画の名場面を立体造型物で紹介する展覧会。立体造型物展は2003年に始まった本格的なスタジオジブリ展の原点であり、進化を遂げて22年ぶりに東京で開催される。

本展では目玉となる「紅の豚」に登場する飛行艇サボイアS-21のほか、「となりのトトロ」、「千と千尋の神隠し」、「平成狸合戦ぽんぽこ」、「耳をすませば」など、数々のスタジオジブリ作品の名場面が立体造型物となって展示。さらに、展覧会テーマである“海を渡った熱風”に合わせ、宮粼駿監督がかつて三鷹の森ジブリ美術館の展示用に制作した短編アニメーション映画「空想の空とぶ機械達」の特別上映なども行なわれる。

また、物販コーナーでは「ジブリの立体造型物展」キービジュアルを使用した限定グッズなど、ここでしか買うことのできないジブリグッズが多数販売されているので、展示を楽しんだ後はぜひこちらにも立ち寄っていただきたい。

□「ジブリの立体造型物展」公式サイト

夏はシーパラでわくわくがいっぱい!!TVアニメ「SPY×FAMILY」夏休みイベントin横浜・八景島シーパラダイス

開催期間:7月15日~9月30日

会場:横浜・八景島シーパラダイス

※有料、事前申込

横浜・八景島シーパラダイス(以下、シーパラ)にて、TVアニメ「SPY×FAMILY」とのスペシャル企画が開催。700種12万点の生きものを展示する日本最大級の水族館を含む島内各施設を舞台に、わくわくしながら体験できるイベントが用意される。

シーパラを探険できるオリジナルラリー「シーパラたんけん!おでけけ ラリー」をはじめ、島内各所に「SPY×FAMILY」のキャラクターが登場する「フォトスポット」や海の生きものたちが楽曲に合わせてパフォーマンスする「Animal Life Live!」などが登場。リゾート島を周遊する「パラダイスクルーズII」と夏限定で楽しめるずぶ濡れ爽快な新感覚迷路「シーパラ・ウォーターメイズ」では、限定ノベルティがプレゼントされる。

そのほか、この期間限定のオリジナルフードメニューや、描き下ろしイラストを使用したグッズなども販売される。

□夏はシーパラでわくわくがいっぱい!!TVアニメ「SPY×FAMILY」夏休みイベントin横浜・八景島シーパラダイス公式サイト

ピューロランドネオナツマツリII

開催期間:7月11日~9月2日

会場:サンリオピューロランド

料金:施設入場料に準ずる

昨年も開催されたサンリオピューロランド(以下、ピューロランド)のナツマツリイベントがアップデートされ再登場。昨年に引き続き”マツリ”をテーマとして、今年は”レトロ”をかけあわせた「マツリ×レトロ」をメインテーマにした夏のシーズンイベントとなる。

エントランスに登場するイベント期間限定のカラフルな提灯や、ネオンが輝くフォトスポットなど、キャナルシティ博多ならではのオリジナルグッズが販売される。この夏だけの特別な思い出を残すことができる。

また、ナツマツリ気分を味わえる、電球ドリンクやかき氷などのヤタイグルメからインスパイアされた限定フードや、CD風キーホルダーやステッカーなど、新しくもどこかなつかしさを感じるレトロなデザインの限定グッズなども用意される。

□「ピューロランドネオナツマツリII」公式サイト

呪術廻戦 × 浅草花やしき 第2弾

開催期間:7月9日~9月8日(期間中休園日:9月2日)

会場:浅草花やしき

料金:2,200円(グッズ購入権付きスペシャルチケット)

第2回目となる浅草花やしきとTVアニメ「呪術廻戦」のコラボイベントが開催。期間中は園内各所に今回のコラボにちなんだ装飾が展開され、描き下ろしビジュアルのキャラクターパネルなどが登場する。

イベント内容としては園内を散策しながら楽しめるウォークラリーのほか、コラボアトラクション、グッズ販売、浅草花やしきでしか聴けないオリジナルボイスでのアナウンス放送などが用意される。

なお、混雑緩和・安全対策などのため、一部日程・時間帯ではオリジナルグッズ購入のための「グッズ購入権付きスペシャルチケット(日時指定)」が必要となる。詳細や注意事項については公式サイトより確認してほしい。

□「呪術廻戦 × 浅草花やしき 第2弾」公式サイト

アニメ「鬼滅の刃」-特別任務発生!ナンジャタウンニ潜入セヨ!- 其の弐

開催期間:7月11日~9月21日

会場:ナンジャタウン

料金:施設入場料に準ずる

6回目となるナンジャタウンとTVアニメ「鬼滅の刃」のコラボイベントが開催。今回は前回登場した炭治郎たちに加え、時透無一郎、胡蝶しのぶ、栗花落カナヲ、甘露寺蜜璃、伊黒小芭内、不死川実弥、不死川玄弥、悲鳴嶼行冥の8名がねこ耳カチューシャを着用した、ufotable描き下ろしイラストが追加登場する。

会場では、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが販売されるほか、オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲームやラリーゲーム、アトラクション、オリジナルデザート&フードが展開される。

なお、イベントエリアへの入場にはナンジャタウン入園料が必要。コラボアトラクションは、ナンジャタウンで販売しているナンジャコインや、ナンジャパスポート/ナイトパスポートでも利用できる。

□アニメ「鬼滅の刃」-特別任務発生!ナンジャタウンニ潜入セヨ!- 其の弐公式サイト

スプラトゥーン3×キャナルシティ博多 キャナリ、イカした夏休み

開催期間:7月23日~8月26日

会場:キャナルシティ博多 B1F サンプラザステージ

参加料:無料

今年の夏は"キャナリ"イカしたコラボイベントがキャナルシティ博多に登場。夏季限定の噴水アトラクションで、全身びしょ濡れの夏らしい体験ができる。

また、「スプラトゥーン」に登場する「シオカラーズ」、「テンタクルズ」、「すりみ連合」たちの音楽に合わせた噴水ショーが開催され、キャラクターたちのライブ映像なども楽しめる。

さらに、任天堂のオフィシャルストアで販売されている「スプラトゥーン」グッズなどが期間限定POP UP STOREに登場。キャナルシティ博多ならではのオリジナルグッズ販売される。

□「スプラトゥーン3×キャナルシティ博多 キャナリ、イカした夏休み」公式サイト

ムーミン谷でみずあそび 2025

開催期間:7月5日~9月23日

料金:施設入場料に準ずる

昨年開催された「ムーミンバレーパーク」のサマーイベント「ムーミン谷でみずあそび」が、「びしょ濡れくらいがちょうどいい!」をテーマにパワーアップして今年も登場する。

ムーミンたちの理想の夏の過ごし方をそのまま形にした本イベントでは、ムーミン谷を流れる小川に濡れることを気にせず思いきり入ったり、飛行おにの不思議な帽子から噴き出す大量の水で遊んだりと、こどもたちは全身びしょ濡れで遊び尽くし、おとなたちは涼やかで幻想的なミストの散歩道をのんびり歩くなど、思い思いに夏を満喫できる。

さらに今年は入り江のテラスが「リトルミイのひまわりテラス」としてリニューアル。視界いっぱいに咲き誇るひまわりに囲まれた空間で、涼を感じながら写真撮影を楽しめる。

また期間中は、気軽に楽しめるお得なキャンペーンも実施。高校生以下は1デーパスが500円になる「こども応援キャンペーン」、8歳~22歳の方を対象とした「U22パス」(前売限定 2,200円)なども用意される。

□ムーミン谷でみずあそび 2025のページ

メガ ポケモンセンターフェスティバル

開催期間:7月19日~8月31日

会場:全国のポケモンセンター

夏恒例「ポケモンセンター」イベントが今年も開催。今回はメガシンカがテーマとなっており「メガグリーティング」、「メガたのしんでる?ステッカー」プレゼント、ポケモンセンターメガトウキョーでピカチュウに会える「ピカッと ハッピーサニーガーデン」といった数々の「メガ」企画が実施される。

また、各店舗では昨年に引き続きポケモンカードゲームイベント、ミニアトラクション「ポケモン☆キッズカーニバル」が楽しめるほか、この夏初登場の「Pokemon UNITE」体験会、「アニポケメガ応援会」、「ポケモンタルカ」といった新しいイベントも続々登場する。

もちろん、ポケモンセンターといえば公式のポケモングッズも見逃せない。夏のお出かけに活躍してくれそうなアイテムも多数用意されているので、ぜひこちらもチェックしていただきたい。

□「メガ ポケモンセンターフェスティバル」のページ

ポケモン発見大作戦 in 大阪ステーションシティ&うめきた

開催期間:7月1日~10月31日

会場:大阪ステーションシティ(ノースゲートビルディング、サウスゲートビルディング)、うめきたグリーンプレイス、グランフロント大阪、グラングリーン大阪

料金:1,900円(謎解きウォークラリー参加費)

大阪の魅力を世界に発信すべく、再開発が進められている大阪駅周辺エリアにて、ポケモンのフォトスポット展開やラリー企画が開催。大阪駅と同じく再開発エリアを冒険の舞台として描かれている10月16日発売の「ポケモン」シリーズ最新作「Pokemon LEGENDS Z-A」のように、まるでポケモンたちと暮らしているような気分が味わえる体験型イベントとなっている。

大阪ステーションシティ、うめきたグリーンプレイス、グランフロント大阪、グラングリーン大阪の敷地内などの約30スポットにポケモンが登場。まるでゲームのように、ポケモンを探しながら街の探索を楽しめる。

また、事前にチケットを購入して参加できる謎解きウォークラリー「メガシンカ大作戦」も開催中。受付でもらえるマップを頼りに、大阪ステーションシティ・うめきたエリアのポケモンフォトスポットをめぐりながらパートナーポケモンとのキズナを深め、数字の謎を解き明かして景品をゲットしよう。謎解きラリーのスタート(受付)・ゴール地点は「大阪ステーションシティ サウスゲートビル 南ゲート広場」となっている。

□「ポケモン発見大作戦 in 大阪ステーションシティ&うめきた」公式サイト

USJ「NO LIMIT! クール・サマー」

開催期間:7月1日~8月31日

会場:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

料金:施設入場料に準ずる

USJの夏イベントがいよいよスタート。今年は、パークの夏の風物詩“びしょ濡れパレード”「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」に新たな仲間が加わってパワーアップ。四方八方から大量の水を放つ豪快なパレードフロートの数々がゲストを容赦なくびしょ濡れにする。

さらに、この夏は通年開催しているスペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン」にて、屋内でCoolに楽しめる作品初のVRコースター「SPY×FAMILY XRライド」や、パークと初コラボとなる「薬屋のひとりごと」の超リアル体験などが登場する。

ほかにも、“びしょ濡れ”不可避の「ジュラシック・パーク・ザ・ライド」や「ジョーズ」など、パークのいたるところで全身びしょ濡れになって心の底から思いっきり超冒険を楽しめる夏が届けられる。

□「NO LIMIT! クール・サマー」のページ

サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort

開催期間:7月2日~9月15日

会場:東京ディズニーリゾート

東京ディズニーリゾートでは、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」が開催。東京ディズニーランドでは「スプラッシュ・マウンテン“もっと!びしょ濡れMAX”」、東京ディズニーシーでは新たなショー「ドックサイド・スプラッシュ・リミックス」の公演がスタートするなど、クールでアツいコンテンツが用意される。

また、今年は3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEとのコラボも実施されており、テーマソングもMrs. GREEN APPLEが作詞作曲を担当。この楽曲は東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」と、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーで実施される「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」などでも取り入れられている。

そのほか、夏のパークにぴったりなグッズや、ベイマックスをイメージした夏メニュー、フードスーベニア「SUNNY SUNNY Summer」なども販売される。

□「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のぺージ

