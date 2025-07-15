¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¯´õ¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµåºÆ³«¤Ç145¥¥í·×Â¬¡¡»Ø´ø´±¤¬ÀâÌÀ¡Ö8·î²¼½Ü¤ÎÉüµ¢¤¬ÌÜ°Â¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2ÆüÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢90¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó145¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£¼¡²ó¤ÏÌÀÆü¡Ê14Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ë¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¡¢¼ÂÀïÅÐÈÄ¤ò·Ð¤Æ8·î²¼½Ü¤ÎÉüµ¢¤¬ÌÜ°Â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î±óÀ¬¤Ë¤ÏÆ±¹Ô¤»¤º¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£