¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÈÊÆ¥±¥í¥Ã¥°ÆÃ»È¤¬²ñÃÌ ¡ÖÍ°ÕµÁ¤ÊµÄÏÀ¤À¤Ã¤¿¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥±¥í¥Ã¥°ÆÃ»È¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤òË¬Ìä¤·¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Ö²æ¡¹¤Ø¤ÎÊª»ñ¶¡µë¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÎÏ¶¯¤¤·èÃÇ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥±¥í¥Ã¥°ÆÃ»È¤¬14Æü¡¢¥¡¼¥¦¤òË¬¤ì¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï²ñÃÌ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎËÉ¶õÇ½ÎÏ¤Î¶¯²½¤äÊ¼´ï¤Î¶¦Æ±À¸»º¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¶¯²½¤Ê¤É¶ñÂÎºö¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ°ÕµÁ¤ÊµÄÏÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥í¥Ã¥°»á¤Ï1½µ´Ö¤Û¤É¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£