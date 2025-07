Яu-a(ルウア)が自身の20歳の誕生日にあわせ、本日7月15日(火)に新曲「SCANDAL」をリリースした。 サプライズリリースの形で発表された本作は、愛と孤独、嘘と依存が交錯する、“壊れた感情”を描いた鮮烈なエレクトロニック・ハウストラック。 また、配信開始と同時に1stフルアルバム『HYPERTEEN.』のリリース決定も発表された。5月にリリースした「BLACK DOLL」、6月にリリースした「Messy」を含む全8曲が収録された本作は、彼女の”TEEN”2年間の音楽活動を詰め込んだ”HYPER”なアルバムであり、20歳という節目を迎えこれからさらに躍進していく、”HYPER”な可能性を大いに感じられる作品に仕上がっているとのことだ。 デジタルシングル「SCANDAL」 2025年7月15日(火)リリースhttps://Ru-a.lnk.to/HYPERTEEN デジタルアルバム『HYPERTEEN.』 2025年7月30日(水)リリース トラックリスト:Kill You, Love YouSCANDALBLACK DOLL花火Ruby Chocolate最近削除したはずの項目MessyStill 20? Already 20? 関連リンク ◆Яu-a(ルウア)YouTube https://www.youtube.com/channel/UCDrILiqhcxgfgNcWQTucxXw◆Яu-a(ルウア)Instagram https://www.instagram.com/vill_xxk/◆Яu-a(ルウア)TikTok https://www.tiktok.com/@vill_xxk

