Ãæ¹ñ¤ÎÞöÞáÍÖ¹âÂ®Å´Æ»¡¢µþ¹ºÂç±¿²Ï¤Þ¤¿¤°¼ÐÄ¥¶¶¤Î·úÀß½çÄ´
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÍÈ½£7·î14Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¾å³¤»Ô¤È½Å·Ä»Ô¡¢»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤Î´Ö¤Ç·úÀßÃæ¤ÎÞöÞáÍÖ¡Ê¤³¤æ¤è¤¦¡Ë¹âÂ®Å´Æ»¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢µþ¹ºÂç±¿²Ï¤ò¤Þ¤¿¤°¼ÐÄ¥¶¶¤Î¼ç¶¶Î¾´ß¤Ç¤Î¹Ý¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊ£¹ç¶è´Ö¤Î²ÍÀß¤¬´°Î»¤·¡¢Æ±¶¶¤Î¾åÉô¹½Â¤¤Ï¹Ý·å¤ÎÊÒ»ý¤Á²ÍÀß¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼çÅã¤Î·úÀß¤â´û¤Ë9³ä¤¬´°Î»¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶¶¤Ï¹¾ÁÉ¾ÊÍÈ½£»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Á´Ä¹564.3¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¼ç·Â´Ö300¥á¡¼¥È¥ë¡£Á´Àþ¤Î½ÅÍ×¹©»ö¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀßÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÅ´·úÂç¶¶¹©Äø¶É½¸ÃÄ¤¬·úÀß¤òÀÁ¤±Éé¤¦¡£
¡¡ÞöÞáÍÖ¹âÂ®Å´Æ»¤ÎÁí±äÄ¹¤ÏÌó2100¥¥í¤Ç¡¢Àß·×»þÂ®¤Ï350¥¥í¡£½Ä²£³Æ8¥ë¡¼¥È¤«¤é¤Ê¤ëÃæ¹ñ¤Î¹âÂ®Å´Æ»ÌÖ¡ÖÈ¬½ÄÈ¬²£¡×¤Î½ÅÍ×Ï©Àþ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£