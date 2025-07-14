Á°²óVÎ©Ìò¼Ô¡¦ÁêÇÏÍ¦µª¤¬¸«¤»¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡ÄÆü´ÚÀï¥¡¼¥Þ¥óÊ¬ÀÏ¤âËüÁ´¡Ö¥µ¥ó¥Û¡¢¥»¥Õ¥ó¤Î¶ì¼ê¤Ê¾õ¶·¤ÏÌ£Êý¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤ò¸«¤»¡¢MVP¤ÈÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÁêÇÏÍ¦µª(Ä®ÅÄ)¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆü´ÚÀï¤ËÄ©¤à¡£¡Ö¤³¤Î¹ñÆâÁÈ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÃÄ·ëÎÏ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ì¤Ð¡×¡£º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á½Ð¾ì16»î¹ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä28ºÐ¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤éÏ¢ÇÆ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ÎÆü´ÚÀï¤Ç¤Ï0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾5Ê¬¡¢MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢µ®½Å¤ÊÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÁêÇÏ¡£¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¡£Á°²ó¤Ï¸Ç¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤òº£Âç²ñ¤Ç¤â³è¤«¤¹¹½¤¨¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÀï¤Ã¤¿Á°²óÂç²ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎÆü´ÚÀï¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö2019Ç¯¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤¿»þ¤ÎºÇ½é¤Î¸þ¤³¤¦¤ÎÀª¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤ÆÁ°È¾¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç2019Ç¯¤Î¶µ·±¤ò³è¤«¤»¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¡£2Âç²ñÁ°¤âÃÎ¤ëÁêÇÏ¤ÏÁ°È¾28Ê¬¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµÊ¤·¤¿Åö»þ¤Îµ²±¤â»×¤¤ÊÖ¤·¡¢·Ù²ü¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î³«ËëÁ°¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿³èÆ°¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¤âÂåÉ½Ì¤·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢Ç¯Îð¤â¤â¤¦28¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¼«Ê¬¤¬¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊÂ¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁêÇÏ¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¡¢Æü´ÚÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¸«Äê¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¼«¿È¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎDF¥¥à¡¦¥à¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£¡ÖÁ°²ó¤ÎE-1¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢Èà¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥ª¡¦¥¸¥§¥½¥¯¤È¤¤¤Þ(ÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó¤Ç)¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Î¤È¤³¤í¤Ï¸Ä¿Í±ÇÁü¤â³ÎÇ§¤·¤ÆÈ´¤Êý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Ë¡¢Èà¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇØ¸å¤òÁÀ¤¤¤Ä¤ÄÂ¸µ¤Ç¼õ¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£¥×¥ì¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏËüÁ´¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄ®ÅÄ¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëFW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤ÈMF¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û¤¬ÆüËÜÂÐºö¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Û¤À¤Ã¤¿¤ê¥»¥Õ¥ó¤Î¶ì¼ê¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÌ£Êý¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÁêÇÏ¡£¡Ö¤¢¤È¥à¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥óÁª¼ê(FC¥½¥¦¥ë)¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ã¯¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¶¼°Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï10ÈÖ¤ÎÁª¼ê(¥¤¡¦¥É¥ó¥®¥ç¥ó¡¢¶âÀô¾°Éð)¤Îº¸Â¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤ÞÁª¼êÆâ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤òÄÙ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆþÇ°¤ÊÊ¬ÀÏ¤ÎÀ×¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ï°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢»î¹ç±¿¤Ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤âÁÛÄê¤ò¤á¤°¤é¤»¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤¯Æþ¤ë¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¸åÈ¾¤ÎÎã¤¨¤Ð»Ä¤ê20Ê¬¡¢15Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÀï¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤±¤É¡¢ºÇ½é¤«¤é°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ºÅÀ¤·¤¿¤é¾Ç¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¹¶¤á¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¡£¤¢¤é¤æ¤ë½àÈ÷¤Ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¼«¤é¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡°ìÊý¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÀï¤Ã¤¿Á°²óÂç²ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎÆü´ÚÀï¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö2019Ç¯¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤¿»þ¤ÎºÇ½é¤Î¸þ¤³¤¦¤ÎÀª¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤ÆÁ°È¾¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç2019Ç¯¤Î¶µ·±¤ò³è¤«¤»¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¡£2Âç²ñÁ°¤âÃÎ¤ëÁêÇÏ¤ÏÁ°È¾28Ê¬¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµÊ¤·¤¿Åö»þ¤Îµ²±¤â»×¤¤ÊÖ¤·¡¢·Ù²ü¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î³«ËëÁ°¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿³èÆ°¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¤âÂåÉ½Ì¤·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢Ç¯Îð¤â¤â¤¦28¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¼«Ê¬¤¬¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊÂ¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁêÇÏ¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¡¢Æü´ÚÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¸«Äê¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¼«¿È¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎDF¥¥à¡¦¥à¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£¡ÖÁ°²ó¤ÎE-1¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢Èà¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥ª¡¦¥¸¥§¥½¥¯¤È¤¤¤Þ(ÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó¤Ç)¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Î¤È¤³¤í¤Ï¸Ä¿Í±ÇÁü¤â³ÎÇ§¤·¤ÆÈ´¤Êý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Ë¡¢Èà¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇØ¸å¤òÁÀ¤¤¤Ä¤ÄÂ¸µ¤Ç¼õ¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£¥×¥ì¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏËüÁ´¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄ®ÅÄ¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëFW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤ÈMF¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û¤¬ÆüËÜÂÐºö¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Û¤À¤Ã¤¿¤ê¥»¥Õ¥ó¤Î¶ì¼ê¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÌ£Êý¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÁêÇÏ¡£¡Ö¤¢¤È¥à¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥óÁª¼ê(FC¥½¥¦¥ë)¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ã¯¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¶¼°Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï10ÈÖ¤ÎÁª¼ê(¥¤¡¦¥É¥ó¥®¥ç¥ó¡¢¶âÀô¾°Éð)¤Îº¸Â¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤ÞÁª¼êÆâ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤òÄÙ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆþÇ°¤ÊÊ¬ÀÏ¤ÎÀ×¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ï°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢»î¹ç±¿¤Ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤âÁÛÄê¤ò¤á¤°¤é¤»¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤¯Æþ¤ë¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¸åÈ¾¤ÎÎã¤¨¤Ð»Ä¤ê20Ê¬¡¢15Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÀï¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤±¤É¡¢ºÇ½é¤«¤é°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ºÅÀ¤·¤¿¤é¾Ç¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¹¶¤á¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¡£¤¢¤é¤æ¤ë½àÈ÷¤Ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¼«¤é¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)