¤Ê¤¼¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Ï½÷À¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¿Íµ¤¤Ê¤Î¤«¡©¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯7·î7Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï½÷À¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¿Íµ¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤Âå¤Ê¤é¤Ð¡¢°ìÅÙ¤Ï¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎºÆÊüÁ÷¤ä·à¾ìÈÇ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÏÃÂê¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£94Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬Â³¤¯¤³¤Î¡ØÄ¹¼÷¥¢¥Ë¥á¡Ù¤Ï¡¢¸½ºß¤â¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ²ò¤¤òÉÁ¤¯¾¯Ç¯Ì¡²è¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î½÷À»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢Æ±ºî¤¬Ã±¤Ê¤ë¡Ø¿äÍý¥¢¥Ë¥á¡Ù¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¹Í»¡¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ò°ìËÜÄ´»Ò¤Î¿äÍýºîÉÊ¤ÈÂª¤¨¤¬¤Á¤À¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï¡¢¿äÍý¡¢Îø°¦¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡¢À®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ëÅª¿Íµ¤¤Þ¤Ç¤òÆâÊñ¤¹¤ë¡ØÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹©Æ£¿·°ì¡Ê¤¯¤É¤¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë¤Ï¡¢Æ¬Ç¾ÌÀÚò¡Ê¤á¤¤¤»¤¡Ë¤ÇÀµµÁ´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¹â¹»À¸ÃµÄå¤Ç¤¢¤ê¡¢À¿¼Â¤ÇÍ¥¤·¤¤°ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÀÖ°æ½¨°ì¡Ê¤¢¤«¤¤¤·¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë¤ÏÌµ¸ý¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÁÀ·â¼ê¡£²øÅð¥¥Ã¥É¤ÏÇò¤¤¥¿¥¥·¡¼¥É¤È¥·¥ë¥¯¥Ï¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Í¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉþÉôÊ¿¼¡¡Ê¤Ï¤Ã¤È¤ê¤Ø¤¤¤¸¡Ë¤ÏÇ®·ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ä·õ½Ñ¤Ê¤ÉÂ¿ºÍ¤µ¤âÊ»¤»»ý¤ÄÍýÁÛ¤ÎÈà»áÁü¤½¤Î¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ°Â¼¼Æ©¡Ê¤¢¤à¤í¤È¤ª¤ë¡Ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§Å¹°÷¡¢¸ø°Â¡¢¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÀøÆþ¼Ô¤È¤¤¤¦»°½Å¥¹¥Ñ¥¤ÀßÄê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸Åª»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À»ëÄ°¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Øº£Æü¤ÏÃ¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤«¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤È²Ã¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆ±ºî¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉÁ¤«¤ìÊý¤Ë¤â¤¢¤ë¡£ÌÓÍøÍö¡Ê¤â¤¦¤ê¤é¤ó¡Ë¤Ï¶õ¼ê¤ÎÁ´¹ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Îø¿Í¤È¤·¤Æ¤âÍýÁÛÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£±ó»³ÏÂÍÕ¡Ê¤È¤ª¤ä¤Þ¤«¤º¤Ï¡Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¯²÷³è¤Ç¡¢É¬Í×¤È¤¢¤é¤ÐÎø¿Í¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¶¯¤µ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ËÂ°¤¹¤ë¥Ù¥ë¥â¥Ã¥È¤Ï¡¢À®½Ï¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ÈÎäÅ°¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¸°¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ø¼«¤é¸÷¤òÊü¤Ä¡Ù½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¸½Âå¤Î½÷À»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤È»Ù»ý¤òÆÀ¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÏÎø°¦Í×ÁÇ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·°ì¤ÈÍö¤äÊ¿¼¡¤ÈÏÂÍÕ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤âÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë²¦Æ»¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Î¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£µþ¶Ë¿¿¡Ê¤¤ç¤¦¤´¤¯¤Þ¤³¤È¡Ë¤ÈÎëÌÚ±à»Ò¡Ê¤¹¤º¤¤½¤Î¤³¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê³ÊÆ®²È¤È¼«Í³ËÛÊü¤ÊºâÈ¶Îá¾î¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎøÌÏÍÍ¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤ÏÊª¸ì¤Î¿Ê¹Ô¤È¶¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¿ÊÅ¸¤·¡¢¹ðÇò¤ä¸í²ò¡¢ºÆ²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ±ºî¤ÏÃ±¤Ë»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¡¦Í§¾ð¡¦Îø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë¤¹¤ì°ã¤¤¤ÈÏÂ²ò¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ð´¶¤Î¿¼¤µ¤¬½÷À»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÂÇ¤Ä¡£¤¿¤È¤¨»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ëÉñÂæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Êª¸ì¤Ï·è¤·¤Æ½Å¶ì¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¯À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë±é½Ð¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤¤¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢Îø¿Í¤È°ì½ï¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÆ±ºî¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿·Á¯¤µ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¹©É×¤¬¤¢¤ë¡£Äê´üÅª¤Ë¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¿·ÁÈ¿¥¤òÅêÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ä·à¾ìÈÇ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¥²¡¼¥à¡¢Ì¡²è¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âºîÉÊ¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤òÊÝ¤ÄÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë»ö·ï¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¼Â¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÀ¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡¢ºîÉÊ¤òÃ±¤Ê¤ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¶À¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¿äÍý¤Î³Ú¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£»ö·ï¤ÎÆ°µ¡¤ä¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬ÌÊÌ©¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·«¤êÊÖ¤·»ëÄ°¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢Áí¤¸¤Æ¡Ö¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡Ø½÷À¤Ë¤³¤Ó¤¿ºîÉÊ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¡Ù¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë½÷À»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ÏÎø°¦¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤âÀ®Î©¤·¡¢¿äÍýºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â½¨°ï¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ¤ËÎÞ¤·¡¢»þ¤Ë¾Ð¤¨¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â°ìµéÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢30Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ªÊø¤ì¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò¸Ø¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ²ò¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÊª¸ì¤È¤·¤Æ¸«Â³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë