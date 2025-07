Adoや花譜など多数のワークスを手掛ける注目の若手クリエイター&ボカロPの椎乃味醂が、TVアニメ『出禁のモグラ』エンディングテーマ「喧騒 feat. Aile The Shota」を配信リリースした。 あわせてTVアニメ『出禁のモグラ』ノンクレジットエンディング映像も公開。 椎乃味醂 × Aile The Shotaによる強力タッグが生み出した「喧騒 feat. Aile The Shota」 は、椎乃味醂が繊細に紡いだ言葉と音を、Aile The Shotaがシルキーボイスでビートアプローチ展開し、 独特な世界観を詰め込んだ楽曲になっている。 本日23時からは、椎乃味醂とAile The ShotaがInstagramにてコラボ配信が行われる予定だ。 「喧騒 feat. Aile The Shota」2025.7.14リリース / FAVEShttps://orcd.co/tumult_pre 関連リンク◆椎乃味醂 オフィシャルYouTube◆椎乃味醂 オフィシャルX◆椎乃味醂 オフィシャルInstagram

