ÄÇÇµÌ£îÎ¡¢Aile The Shota¤ò¾·¤¤¤¿¿·¶Ê¡Ö·öÁû¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
Ado¤ä²ÖÉè¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡õ¥Ü¥«¥íP¤ÎÄÇÇµÌ£îÎ¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö·öÁû feat. Aile The Shota¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ ¤¢¤ï¤»¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«¡£ ÄÇÇµÌ£îÎ ¡ß Aile The Shota¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥¯゙¤«゙À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö·öÁû feat. Aile The Shota¡× ¤Ï¡¢ÄÇÇµÌ£îÎ¤«゙Á¡ºÙ¤ËËÂ¤¤¤¿゙¸ÀÍÕ¤È²»¤ò¡¢Aile The Shota¤«゙¥·¥ë¥¡¼¥Û゙¥¤¥¹¤Æ゙¥Ò゙¡¼¥È¥¢¥Õ゚¥í¡¼¥ÁÅ¸³«¤·¡¢ ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜÆü23»þ¤«¤é¤Ï¡¢ÄÇÇµÌ£îÎ¤ÈAile The Shota¤¬Instagram¤Ë¤Æ¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£ ¡Ö·öÁû feat. Aile The Shota¡×2025.7.14¥ê¥ê¡¼¥¹ / FAVEShttps://orcd.co/tumult_pre ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¢¡ÄÇÇµÌ£îÎ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¢¡ÄÇÇµÌ£îÎ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¢¡ÄÇÇµÌ£îÎ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
The post ÄÇÇµÌ£îÎ¡¢Aile The Shota¤ò¾·¤¤¤¿¿·¶Ê¡Ö·öÁû¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹ first appeared on BARKS.