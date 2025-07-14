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¡ÖMUSIC de BAL FUNDELI¡¡¿·¶Ê¡Ö¥¸¥â¥ó¥¸¥È¥¦¡×¥é¥¤¥Ö¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡¢¤ª¤ª¤¤Ë¤Ç¤·¤¿!!¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Ç½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤«¤æT¥·¥ã¥Ä¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿²ñ¾ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤È¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆºÇ¹â¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡È²»¤È¿Í¤È¿©¡É¤Î¤Ò¤È¤È¤¡£Ì¾Êª¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤â°ì½ï¤Ë¡ª¡¡¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
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