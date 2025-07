櫻坂46が、8月27日に発売するLIVE Blu-ray&DVD『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM』のジャケットアートワークと収録内容が14日、解禁された。全形態共通のDisc1は、『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』のDay2の模様を完全収録。さらに、完全生産限定盤に付属されているDisc2には、Day1にて日替わりで披露された全6曲に加え、裏側に密着した「Behind the scenes of 4th YEAR ANNIVERSARY LIVE」が収録される。

また、ジャケットアートワークも4種公開。完全生産限定盤は、半透明スリーブケースにデジパックとフォトブックレットを入れると、“4”という数字が完成されるギミックに仕上がっている。さらに、21日午後10時より、櫻坂46のOfficial YouTube Channelにて同ライブから「TOKYO SNOW」のライブ映像を公開することも決定した。この楽曲は10thシングル「I want tomorrow to come」に収録されているカップリング曲だが、メンバーやファンからの支持も厚い櫻坂46の隠れ名曲。このライブで初披露された楽曲だ。なお、この楽曲は8月26日までの限定公開となる。