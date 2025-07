命の誕生に寄り添う物語を描いた『コウノドリ』の世界観を通じて、安心感を伝える！ＣＯ・ＯＰ共済「お誕生前申し込み」新テレビCM

「CO・OP共済《たすけあい》J1000円コース お誕生前申し込み(以下、お誕生前申し込み)」は、2024年9月1日の受付開始以降2025年6月にはお申込者数(※)が1万5,000人を突破しました(※2025年7月6日時点で15,471人)。

CO・OP共済「お誕生前申し込み」

【CM放映概要】

タイトル :CO・OP共済「お誕生前申し込み」CM 理念篇

放映開始日 :2025年7月14日(月)

放映エリア :全国(地区により放映開始日は異なります)

この制度をさらに多くの方に知っていただくために新テレビCMを2025年7月14日(月)より全国で順次放映します。

(※)ご加入に必要な2回のお手続きのうち、初回のお申し込み手続きを終えた方(お子さま)の人数。

■お誕生前申し込みとは

「お誕生前申し込み」は、これから生まれるお子さまの保障を妊娠中から申し込める制度です(※1)。

赤ちゃんが生まれた日から保障が始まるので、“生まれたその瞬間”から“もしも”に備えることができます(※2)。

この制度は、「生まれてすぐに入院した」「妊娠中から備えておきたかった」など、先輩ママ・パパのリアルな声をもとに誕生しました。

出産を控えたご家庭にとって、安心してその日を迎えるための新しい選択肢として、多くの支持を集めています。

本制度を利用するには、妊婦さんご本人が《たすけあい》(※3)にご加入中、または新たにご加入いただく必要があります。

女性の保障が充実している《たすけあい》大人向けコース(女性)では、切迫早産や緊急帝王切開など、妊娠・出産時の万が一にも備えることができます。

※1:CO・OP共済の医療保障《たすけあい》J1000円コースに申し込みできます。

申込日時点で満18歳〜満43歳、妊娠22週未満の妊婦さんがお申し込み可能です。

ご加入には一定の条件があります。

※2:初回掛金振替後、出生日に遡って保障が開始されます。

健康保険適用とならない場合、共済金はお支払いできません。

※3:告知緩やか1000円コース、J1900円コース、募集停止コースは対象外です。

■テレビCM概要

このCMは、昨年に続き2年目となる講談社の人気漫画『コウノドリ』とのタイアップ企画です。

命の誕生に寄り添う物語を描いた『コウノドリ』の世界観を通じて、「お誕生前申し込み」の安心感を伝えます。

今回は、原作者・鈴ノ木ユウ先生による描き下ろしイラストが新たに制作されたほか、韓国の国民的アーティスト、ソン・シギョン氏の新曲とコラボレーションするなど、作品が持つ温かさとリアリティが、視聴者の心により深く響く演出となっています。

CMでは、「赤ちゃんの入院、体調の異変。

妊娠中のママは、たくさんの『もしも』と向き合っている。

」というナレーションから始まり、妊娠中に申し込むことで、生まれた日から赤ちゃんの保障が始まる「お誕生前申し込み」の仕組みを紹介。

主人公・鴻鳥サクラ先生の姿を通して、命の誕生に関わる様々な場面を描きながら、コープ共済が目指す「すべての命に寄り添う保障」の姿を表現しています。

● 「こどもたちの保障を考えつづけてきたコープ共済だから届けられる安心を。

」

● 「母子手帳もらったらコープ共済。

」

これらのメッセージを、視聴者の心に深く届けるCMとなっています。

