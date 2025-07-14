µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í


ÅÐ±à¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼ª¤Ë¤·¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤Î¼ºí©¡£ÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¿¾Ã¤¨¤¿¥Þ¥ÞÍ§¡Ê1¡Ë

¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¡¢°ì¿ÍÂ©»Ò¤Î¥³¡¼¤¯¤ó¤òÏ¢¤ì¤ÆÊÝ°é±à¤ØÅÐ±à¤·¤¿½Õ¹á¡£Èà½÷¤Ï¤½¤³¤Ç¾×·â¤Î¥¦¥ï¥µ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤·¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¡¦Í­µª¤¬¼ºí©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£

ÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÍ­µª¤«¤é¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ï¢Íí¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£ÆÍÁ³´Ø·¸¤òÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢½Õ¹á¤¿¤Á¤ÏÆ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£

ËÜÅö¤ËÆ¨¤²¤¿¤Î¡©°ìÂÎ¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©Í­µª¤Î¼ºí©¤òµ¡¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¡×¤È¤·¤¿»×¤¤¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë½Õ¹á¤ÎÃçÎÉ¤·¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤â°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡£

·çÅÀ¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¥­¥é¥­¥é¤·¤¿Èà½÷¤¬¡Ä¡Ä¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡©Æü¾ï¤ËÀø¤àÊì¿Æ¤¿¤Á¤Î¿´¤Î°Ç¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡¢Ìî¸¶¹­»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø¾Ã¤¨¤¿¥Þ¥ÞÍ§¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÌî¸¶¹­»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¾Ã¤¨¤¿¥Þ¥ÞÍ§¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¢¡Í§»Ò¤ÎÁÛ¤¤

¤Õ¤¦¡¡¤Ä¤«¤ì¤¿


¤³¤ó¤Ê¤Ë²æ¤¬»Ò¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤ó¤Æ


¤É¤³¤«¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä


¤Ê¤ë¤¿¤±ÃçÎÉ¤·¤«¤é¤Ï¤º¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉÕ¤­¹ç¤ï¤Ê¤­¤ã


¶õ¡¡ÀÄ¤¤¤Í¡¼


Í­µª¤Á¤ã¤ó¡¡º£¡¡¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¡©


Ãø¡áÌî¸¶¹­»Ò¡¿¡Ø¾Ã¤¨¤¿¥Þ¥ÞÍ§¡Ù