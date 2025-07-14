¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2025¡ÙSnow Man 5¶Ê¥á¥É¥ì¡¼ÈäÏª¡ª¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤«¤é¤ÎSP¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â
¡¡7·î19Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2025¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤è¤ê¡¢¥À¥ó¥¹´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë³Æ»öÌ³½ê¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Âè2ÃÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊR¡Ë¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹²Î¾§¶Ê¡õ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁí¤Þ¤È¤á¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè4ÃÆ¤È¤·¤Æ²¬ËÜ¿¿Ìë¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡©
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¤Î¥Á¥«¥é¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ2011Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²Æ¤ÎÂç·¿²»³ÚÆÃÈÖ¡£ÊüÁ÷15²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡Ö¥³¥³¥í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÂ£¤ë¡£
¡¡Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢ÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ£¤ë¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¤Î¡Ö¥À¥ó¥¹´ë²è¡×¡£º£Ç¯¤Ï¡ÈDREAM DANCE¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÀº±Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡È¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡É¤ò·ëÀ®¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Ì´¤Î¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¢£TARTO ENTERTAINMENTÁªÈ´¥Á¡¼¥à
¿À»³ÃÒÍÎ¡ÊWEST.¡Ë¡¢Ëöß·À¿Ìé¡¦Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡ÊA¤§¡ª group¡Ë¡¢±Ê²¬Ï¡²¦¡¦°æ¾å°ìÂÀ¡ÊAmBitious¡Ë
¢£HYBEÁªÈ´¥Á¡¼¥à
FUMA¡¦K¡¦NICHOLAS¡¦YUMA¡¦JO¡Ê¡õTEAM¡Ë¡¢ µþ½õ¡¦Îé±û¡Êaoen¡Ë
¢£LAPONEÁªÈ´¥Á¡¼¥à
¡¦LAPONE ENTERTAINMENT
Àî¿¬Ï¡¡¦Æ¦¸¶°ìÀ®¡ÊJO1¡Ë¡¢ ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¦À¾Þ«¿Í¡ÊINI¡Ë¡¢ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº¡¦Ã«¸ýÂÀ°ì¡ÊDXTEEN¡Ë
¡¦LAPONE GIRLS
AYANE¡¦SUZU¡ÊME¡§I¡Ë¡¢RINO¡¦YUUKI¡ÊIS:SUE¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦s**t kingz¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀº±Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸·Áª¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌÊÔÀ®¤Î¡Ös**t kingz ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡×¤ÎÁ´ËÆ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£½é¤á¤Æ½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â»²Àï¤¹¤ë¡£
¢£s**t kingzÁªÈ´¥Á¡¼¥à
YUUKI¡ÊIS¡§SUE¡Ë ¡¢ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë ¡¢¥Þ¥µ¥Ò¥í¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë¡¢NAOKO¡ÊHANA¡Ë¡¢RYUHEI¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¢¤«¤ì¤ó¡ÊLittle Glee Monster¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡¢³Æ»öÌ³½êÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢LDH¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡¢BMSG³Æ»öÌ³½ê¤«¤éÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦7¿Í¤Î¼ã¼êÀº±Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢»²²Ã¿Í¿ô¤ÎÁíÀª¤Ï95Ì¾¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ£¤ë¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥À¥ó¥¹´ë²è¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥À¥ó¥¹¡×¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¡¦¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë
ÃæÌ³ÍµÂÀ¡¦TAKUMI¡ÊLDH¥°¥ë¡¼¥×ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢¥¢¥í¥Ï¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥ÈÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢NICHOLAS¡ÊHYBEÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢RAN¡¦SEITO¡ÊBMSGÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢TOMO¡Ê¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Ë¤è¤ë¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¡È¥³¥³¥í¡É¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ëSP¥á¥É¥ì¡¼´ë²è¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2020Ç¯¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¸·¤·¤¤»þÂå¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Snow Man¡£ÉáÄÌ¤Î³Ø¹»À¸³è¤¬Á÷¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢°ìÂÎ¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Èà¤é¤Î²Î¤ä¾Ð´é¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤ÏSnow Man¤¬¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ò²Î¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥³¥³¥í¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¹ë²Ú5¶Ê¤ò²Î¤¤·Ò¤°¡£Âê¤·¤Æ¡¢¡È¥³¥³¥í¤Ò¤Ó¤±¡£Snow Man¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù 5¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¡É¡£²Î¤¦³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥³¥³¥í¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤¿¶Ê¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥³¥³¥í¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¶Ê¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥³¥³¥í¤¬¤È¤¤á¤¤¤¿¶Ê¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥³¥³¥í¤¬ÍÙ¤Ã¤¿¶Ê¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥³¥³¥í¤¬Ç³¤¨¤¿¶Ê¡×¤Î5¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¡È¥³¥³¥í¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Îå¤Þ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Snow Man¡£Èà¤é¤ÎÊâ¤ß¤È³Ú¶Ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡È¥³¥³¥í¤Ò¤Ó¤±¡£Snow Man¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù5¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¡É¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¶Á¤¯ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥³¥í¤È¤¤á¤¯¾ì½ê¡×¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊR¡Ë¤«¤é¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤ª¤è¤ÓÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡ÊR¡Ë¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼î¶Ì¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬²Î¤¤·Ò¤°¡£
¡¡ÊüÁ÷Æü¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢ËÜÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é26ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÇ®¾§¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¡¢ÅìµÞ½ÂÃ«±Ø¡¦Æ»¸¼ºä¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤ëÇ®¾§¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢ÊüÁ÷ÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¢£·Ç½Ð¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È°ìÍ÷¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
INI¡¢ILLIT¡¢WEST.¡¢A¤§¡ª group ¡¢XG¡¢Kis¡¾My¡¾Ft2¡¢CUTIE STREET¡¢King ¡õ Prince¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Da¡¾iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¢Number_i¡¢NEWS¡¢ÇµÌÚºä46¡¢HANA¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME¡§I¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢M¡ªLK¡¢Little Glee Monster¡¢LE SSERAFIM
¡¡¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2025¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ7·î19Æü14»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡©
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¤Î¥Á¥«¥é¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ2011Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²Æ¤ÎÂç·¿²»³ÚÆÃÈÖ¡£ÊüÁ÷15²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡Ö¥³¥³¥í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÂ£¤ë¡£
¢£TARTO ENTERTAINMENTÁªÈ´¥Á¡¼¥à
¿À»³ÃÒÍÎ¡ÊWEST.¡Ë¡¢Ëöß·À¿Ìé¡¦Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡ÊA¤§¡ª group¡Ë¡¢±Ê²¬Ï¡²¦¡¦°æ¾å°ìÂÀ¡ÊAmBitious¡Ë
¢£HYBEÁªÈ´¥Á¡¼¥à
FUMA¡¦K¡¦NICHOLAS¡¦YUMA¡¦JO¡Ê¡õTEAM¡Ë¡¢ µþ½õ¡¦Îé±û¡Êaoen¡Ë
¢£LAPONEÁªÈ´¥Á¡¼¥à
¡¦LAPONE ENTERTAINMENT
Àî¿¬Ï¡¡¦Æ¦¸¶°ìÀ®¡ÊJO1¡Ë¡¢ ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¦À¾Þ«¿Í¡ÊINI¡Ë¡¢ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº¡¦Ã«¸ýÂÀ°ì¡ÊDXTEEN¡Ë
¡¦LAPONE GIRLS
AYANE¡¦SUZU¡ÊME¡§I¡Ë¡¢RINO¡¦YUUKI¡ÊIS:SUE¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦s**t kingz¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀº±Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸·Áª¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌÊÔÀ®¤Î¡Ös**t kingz ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡×¤ÎÁ´ËÆ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£½é¤á¤Æ½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â»²Àï¤¹¤ë¡£
¢£s**t kingzÁªÈ´¥Á¡¼¥à
YUUKI¡ÊIS¡§SUE¡Ë ¡¢ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë ¡¢¥Þ¥µ¥Ò¥í¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë¡¢NAOKO¡ÊHANA¡Ë¡¢RYUHEI¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¢¤«¤ì¤ó¡ÊLittle Glee Monster¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡¢³Æ»öÌ³½êÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢LDH¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡¢BMSG³Æ»öÌ³½ê¤«¤éÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦7¿Í¤Î¼ã¼êÀº±Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢»²²Ã¿Í¿ô¤ÎÁíÀª¤Ï95Ì¾¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ£¤ë¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥À¥ó¥¹´ë²è¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥À¥ó¥¹¡×¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¡¦¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë
ÃæÌ³ÍµÂÀ¡¦TAKUMI¡ÊLDH¥°¥ë¡¼¥×ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢¥¢¥í¥Ï¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥ÈÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢NICHOLAS¡ÊHYBEÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢RAN¡¦SEITO¡ÊBMSGÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢TOMO¡Ê¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Ë¤è¤ë¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¡È¥³¥³¥í¡É¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ëSP¥á¥É¥ì¡¼´ë²è¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2020Ç¯¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¸·¤·¤¤»þÂå¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Snow Man¡£ÉáÄÌ¤Î³Ø¹»À¸³è¤¬Á÷¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢°ìÂÎ¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Èà¤é¤Î²Î¤ä¾Ð´é¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤ÏSnow Man¤¬¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ò²Î¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥³¥³¥í¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¹ë²Ú5¶Ê¤ò²Î¤¤·Ò¤°¡£Âê¤·¤Æ¡¢¡È¥³¥³¥í¤Ò¤Ó¤±¡£Snow Man¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù 5¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¡É¡£²Î¤¦³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥³¥³¥í¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤¿¶Ê¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥³¥³¥í¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¶Ê¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥³¥³¥í¤¬¤È¤¤á¤¤¤¿¶Ê¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥³¥³¥í¤¬ÍÙ¤Ã¤¿¶Ê¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥³¥³¥í¤¬Ç³¤¨¤¿¶Ê¡×¤Î5¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¡È¥³¥³¥í¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Îå¤Þ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Snow Man¡£Èà¤é¤ÎÊâ¤ß¤È³Ú¶Ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡È¥³¥³¥í¤Ò¤Ó¤±¡£Snow Man¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù5¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¡É¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¶Á¤¯ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥³¥í¤È¤¤á¤¯¾ì½ê¡×¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊR¡Ë¤«¤é¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤ª¤è¤ÓÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡ÊR¡Ë¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼î¶Ì¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬²Î¤¤·Ò¤°¡£
¡¡ÊüÁ÷Æü¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢ËÜÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é26ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÇ®¾§¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¡¢ÅìµÞ½ÂÃ«±Ø¡¦Æ»¸¼ºä¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤ëÇ®¾§¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢ÊüÁ÷ÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¢£·Ç½Ð¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È°ìÍ÷¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
INI¡¢ILLIT¡¢WEST.¡¢A¤§¡ª group ¡¢XG¡¢Kis¡¾My¡¾Ft2¡¢CUTIE STREET¡¢King ¡õ Prince¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Da¡¾iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¢Number_i¡¢NEWS¡¢ÇµÌÚºä46¡¢HANA¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME¡§I¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢M¡ªLK¡¢Little Glee Monster¡¢LE SSERAFIM
¡¡¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2025¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ7·î19Æü14»þÊüÁ÷¡£