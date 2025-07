SEKAI NO OWARIが5月から開催していた<FANCLUB TOUR 2025「INSTANT RADIO」>が本日7月14日、大阪・Zepp Osaka Baysideにて千秋楽を迎えた。7月16日には最新楽曲「図鑑」を配信リリースすることも先ごろ発表されたが、本日、同デジタルシングルのジャケット写真が公開となった。 ジャケット写真にはイラストレーター“Hamano Ryoko”によって書き下ろされたイラストレーションが採用された。「図鑑」の歌詞が持つ独特な世界観を “Hamano Ryoko”によるオリジナルな感性で表現された色彩豊かな仕上がりだ。 デジタルシングル「図鑑」は7月16日の配信に向け、Apple Music、Spotifyを筆頭にPre-add / Pre-saveも設定されている。 SEKAI NO OWARIは各地で開催される”夏フェス”への出演が既に発表されているほか、9月からはアジア6都市を回る<ASIA TOUR 2025「Phoenix」>の開催も決定している。 ■デジタルシングル「図鑑」2025年7月16日(水)配信開始配信リンク:https://sekainoowari.lnk.to/zukanPR※『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』主題歌 ■『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』原作:『不思議の国のアリス』(ルイス・キャロル)▼CAST原 菜乃華 マイカ ピュ山本 耕史 八嶋 智人 小杉 竜一(ブラックマヨネーズ)山口 勝平 森川 智之 山本 高広木村 昴 村瀬 歩 小野 友樹 花江 夏樹 / 松岡 茉優間宮 祥太朗 戸田 恵子▼STAFF監督:篠原 俊哉 脚本:柿原 優子キャラクター原案:郄田 友美・鈴木 純・木野花 ヒランコキャラクターデザイン:川面 恒介・藤嶋 未央作画監督:関口 […]

