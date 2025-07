フィンランド最大のメタルフェスTUSKA(トゥスカ)が6月27日〜29日の3日間ヘルシンキのスヴィラハティで開催された。 1998年にTUSKA METAL FEST名で初めて開催されてからコロナの時期に2回キャンセルはあったもののその後も続き、今ではフィンランド最大となったメタルフェスだ。今年の出演バンドはこちら。 今年はその一部がフィンランドの国営放送のサイトYle AreenaとTVで中継され、アーカイヴも観れるので国外からも観れるリンクを付けているのでメタルファンの方ぜひチェックを。 2025年6月27日(金)初日は会場には行ってないのだけど、同じ日に同じステージに続けて元Nightwishのマルコ・ヒエタラとタルヤ・トゥルネンが出演だったのでこれは共演ありそうと思ったら、マルコのステージではタルヤとコラボした曲「Left on Mars」を2人で、タルヤのステージでは「Dead Promises」「Phantom of the Opera」「Wish I Had an Angel」を共演したようだ。 Electric Callboyのステージにはウィッグとサングラスを身に着けたBlind Channelのギタリスト、ヨーナス・ポルコが「Hypa Hypa」でサプライズ出演!初日のヘッドライナーはスウェーデンのメタルバンド In Flamesで、その盛り上がりはYle Areenaで日本からも観ることができるのでチェックを。この日は息子が観に行っていて、体重100圓阿蕕い△詬達が無事にクラウドサーフされたそうだ。 ・Knocked Loose - TUSKA 2025https://areena.yle.fi/1-74634159・Marko Hietala - TUSKA 2025https://areena.yle.fi/1-74634548・In Flames - TUSKA 2025https://areena.yle.fi/1-74634778 2025年6月28日(土)フェス会場の側にあるショッピングセンターRediで先にチケットをブレスレットに交換する必要があり、そのRediと併設している地下鉄のKalasatama駅のホームからRediにつながるエスカレーターを降りようとしたら、床にブレスレット交換場所が矢印付きで表示されてて、その矢印に従って進んだら簡単にたどり着けた。交換場所の横にフェスのマーチショップがあり、あらかじめそこで購入も可能だった。 2日間と3日間のチケットは一度ブレスレットに交換して腕につけたら他の日も同じブレスレットで入場することになるので、来年いかれる方がいたら1日終った後に腕から外してしまわないように。ブレスレットをつけていれば途中会場から出て再入場も可能。ただし再入場の際はまたセキュリティ検査を通ることになるので混んでいたら時間がかかる可能性もあり。入り口横にクロークがあり、お天気悪くて会場まで傘さしてきたものの中には持ち込めないといった場合など、不要な荷物を預けることができる。飲み物持参できるかどうかはフェスによってさまざまだけど、基本アルコール飲料や缶、瓶ボトルは持ち込み禁止。TUSKAは小さいサイズの蓋を開けてないノンアルコールのペットボトルは持ち込み可能だった。たいていどこのフェスでも空の透明なペットボトルは持ち込み可能で、会場内に給水場所があることが多い。 会場には4つのステージがあり、野外のKARHUメインステージでライブがある合間に同じく野外のNORDIC ENERGYステージとテントの中のRADIO CITYステージで同時にライブがあり、建物の中にあるKVLTステージは他のステージに影響されず、独自のタイムテーブルが組まれていた。なので観たいバンドのライブが同時に行われる可能性もありだ。会場は広いので、ステージを移動するには結構歩くことになる。ちなみにKARHUとは熊の意味で、同名のビールが有名だ。 今年3月Cemetery Skylineのマルクス・ヴァンハラにインタビューした時、今年のTUSKAにCemetery Skylineと、彼の別のバンドInsomniumとミカエル・スタンネの別のバンドThe Halo Effectが同じステージに3バンド続けて出て、まるで俺たちのためのステージみたいだよ(笑)と話していたので、この日は彼らのステージとなったNORDIC ENERGYステージを中心に観ることにした。 トップバッターのArionは今年2月末にリリースになった4作目の最新アルバム『The Light That Burns the Sky』の曲を中心に、それ以前の3作からもそれぞれ1曲づつがセットリストに入っていた。最初っからパイロをたっぷり使って炎が燃え上がり、ヴォーカルのラッシ・ヴァーラネンは途中でジャケットを、次にシャツも脱ぎ捨てワイルドに歌い上げる。イーヴォ・カイパイネンのギターソロが心地よく響き渡り、アルットゥ・ヴァウフコネンの奏でるキーボードがメロディアス感を増し、メロディアスハードがお好きな方には絶対おすすめ。終った後ラッシはステージに置かれてあったセットリストを全部集め、ステージから飛び降り最前にいた観客に配っていた。 このあと取材を一つ行った後、メインステージ出演中のMokomaを聴きながら次のCemetery […]

