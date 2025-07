ukkaが10周年プロジェクトの第二弾として、前身グループ“桜エビ〜ず”時代の代表曲「それは月曜日の9時のように」を現体制でセルフカバーすることが発表された。 同楽曲は、J-POPユニット・ONIGAWARAによる提供曲で、シンセサイザーとギターを軸にした80年代風のアレンジが特徴。リリースの発表とあわせて、新たなジャケット写真とメンバービジュアルも公開された。 フルサイズのリリースに先駆け、現在TikTokおよびInstagramでは楽曲の一部が先行配信中。また、TikTok投稿キャンペーンの実施も決定している。詳細はオフィシャルサイトにて。 さらに楽曲タイトルにちなみ、毎週月曜21時からのYouTube生配信もスタート。本日は21時15分から配信予定で、7月21日・28日、8月4日の全4回にわたり、ukka公式YouTubeチャンネルにて配信される。 ◆ ◆ ◆ ■ukka 茜空コメントたくさんの方に長年愛されてきた「それは月曜日の9時のように」が現体制7人バージョンになりました!今までの「それ9」に可愛さや楽しさ明るさがさらにプラスされ、新たにパワーアップした「それ9」を皆さんにお届けできることを嬉しく思います。これからも沢山聴いて、ライブでも一緒にたくさん踊って、世界全ての方々に愛していただける楽曲になりますように! ◆ ◆ ◆ Digital Single「それは月曜日の9時のように〜10th ver.〜」 2025年7月30日(水)配信作詞:竹内サティフォ作曲•編曲:ONIGAWARAPre-add/Pre-save受付中: https://ukka.lnk.to/sore9-10th_paps 定期ワンマンライブ情報 <ukka 10th Anniversary Live vol.4>日程:2025年7月19日(土)会場:Veats Shibuya1部 open 12:15 / start 13:00 葵るり生誕ソロライブ2部 open 17:15 / start 18:00 葵るりプロデュースワンマンライブ <ukka 10th Anniversary Live vol.5>日程:2025年9月14日(日)会場:duo MUSIC EXCHANGE1部 vs fishbowl2部 宮沢友プロデュースワンマンライブ <ukka 10th Anniversary Live vol.6>日程:2025年10月18日(土)会場:東京キネマ倶楽部1部 村星りじゅ生誕ソロライブ2部 村星りじゅプロデュースワンマンライブ <ukka 10th Anniversary Live vol.7>日程:2025年11月15日(土)会場:新宿ReNY1部 vs ばってん少女隊2部 芹澤もあプロデュースワンマンライブ <ALLOUT 3rd>日程:2025年12月6日(土)会場:恵比寿ザ・ガーデンホール※『ALLOUT 3rd』に関しましてはチケット詳細後日発表となります。 チケット購入はこちらチケットぴあ https://w.pia.jp/t/ukka/ 関連リンク◆ukka オフィシャルサイト◆ukka レーベルオフィシャル(テイチクエンタテインメント)

