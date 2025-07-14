ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤¿¤Á¤«¤é¤Î¡ÖÍû¸÷¿Í¤µ¤Þ¡×¸Æ¤Ó¤Ë´¶¼Õ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ø³«ÊÛÌÀ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢ÃÊÅÄ°ÂÂ§¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ê17Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÌÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¡Á¡ª²Æ¤é¤·¤¯Íá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤é¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡µÓËÜ²È¡¦ÂçÀÐÀÅ»á¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù°ÊÍè½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦ÎáÏÂ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£¾¾¤È°¤Éô¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉ×ÉØÌò¤Ç¡È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤âÌµºá¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ÊÛ¸î»Î¡¦¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¡Ë¤¬¡¢Æþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾Ð´é¤â¸«¤»¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¹â¹»¤ÎÈþ½Ñ¶µ»Õ¡¦ÎëÌÚ¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¡Ë¤È±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ÆÈ¿È¼çµÁ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¹¬ÂÀÏº¤Î·ëº§´Ñ¤òÂçÅ¾´¹¤µ¤»¤¿¥Í¥ë¥é¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÈÂç¤¤ÊÈëÌ©¡É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£ÅÅ·â·ëº§¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥Í¥ë¥é¤ÎÉã¡¦Äï¡¦½ÇÉã¤¬Êë¤é¤¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¿·º§À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾¾¤¬±é¤¸¤ë¥Í¥ë¥é¤ÎÄï¡¦ÎëÌÚ¥ì¥ª¤ò±é¤¸¤ëÈÄ³À¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÍû¸÷¿Í¤µ¤Þ¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸í²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¤½¤¦¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤´¾µÃÎ¤ª¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Ê¤¼¤«°¤Éô¤µ¤ó¤¬¡ÈÍû¸÷¿Í¤µ¤Þ¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥Í¥ë¥é¤ÎÉã¡¦ÎëÌÚ´²¤òÃÊÅÄ¡¢½ÇÉã¡¦ÎëÌÚ¹Í¤ò²¬Éô¤¬±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÄ³À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀèÇÚ¤Ð¤«¤ê¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÈÄ³À¤À¤¬¡ÖÃÊÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ç¡ØÍû¸÷¿Í¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¡Á¡ª²Æ¤é¤·¤¯Íá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤é¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡µÓËÜ²È¡¦ÂçÀÐÀÅ»á¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù°ÊÍè½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦ÎáÏÂ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£¾¾¤È°¤Éô¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉ×ÉØÌò¤Ç¡È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¾¾¤¬±é¤¸¤ë¥Í¥ë¥é¤ÎÄï¡¦ÎëÌÚ¥ì¥ª¤ò±é¤¸¤ëÈÄ³À¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÍû¸÷¿Í¤µ¤Þ¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸í²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¤½¤¦¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤´¾µÃÎ¤ª¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Ê¤¼¤«°¤Éô¤µ¤ó¤¬¡ÈÍû¸÷¿Í¤µ¤Þ¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥Í¥ë¥é¤ÎÉã¡¦ÎëÌÚ´²¤òÃÊÅÄ¡¢½ÇÉã¡¦ÎëÌÚ¹Í¤ò²¬Éô¤¬±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÄ³À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀèÇÚ¤Ð¤«¤ê¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÈÄ³À¤À¤¬¡ÖÃÊÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ç¡ØÍû¸÷¿Í¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£