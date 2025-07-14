¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¼Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬520Ëü±ß¤«¤éÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡¡ºÇÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¡Ä ¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬520Ëü±ß¤«¤éÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡¡ºÇÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¡ÖSPORT G¡×¤ÎÄÉ²Ã¤ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖTHE 70th¡×¤òÀßÄê ¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬520Ëü±ß¤«¤éÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡¡ºÇÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¡ÖSPORT G¡×¤ÎÄÉ²Ã¤ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖTHE 70th¡×¤òÀßÄê 2025Ç¯7·î14Æü 20»þ30Ê¬ WEB CARTOP ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤ÈÉ¾È½¤Î¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÄ¾·â ¥Ñ¥È¥«¡¼¤È¤¤¤ä¥¯¥é¥¦¥ó¤¬ÄêÈÖ¡ª¡¡¤Ç¤â¿··¿¤Ï£´¼ï¤Ë¤ï¤«¤ì¤¿¤·²Á³Ê¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë»þ´ü¼çÎÏ¥Ñ¥È¥«¡¼¡×¡© ÉáÄÌ¤Î¥È¥è¥¿¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤±¤É¤ï¤¶¤ï¤¶ÀìÌç²½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©¡¡Á´¹ñ£¶Å¹ÊÞ¤Î¥¯¥é¥¦¥óÀìÌçÅ¹¡ÖTHE CROWN¡×¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Íß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿ ´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë ¿·´´Àþ