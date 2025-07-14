¡Ö²»³Ú¤ÎÆü2025¡×STARTO¡¦HYBE¡¦LAPONE¤Î¥À¥ó¥¹ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½ s**t kingzÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤â²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/14¡ÛTBS¤Ç¤Ï¡¢7·î19Æü¸á¸å2»þ¤«¤é8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²Æ¤ÎÂç·¿²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2025¡Ù¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥À¥ó¥¹´ë²è¤ÎÊÔÀ®¥á¥ó¥Ð¡¼Âè2ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¡¦JO1¤é¡¢ºòÇ¯¤Î¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë½Ð±é¼Ô
º£²ó¤Î¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡ÙÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥³¥³¥í¡×¡£²»³Ú¤Ç¿´¤¬¤È¤¤á¤¡¢¿´¤¬¿Ì¤¨¡¢¿´¤¬Ìö¤ê¡¢¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¡È²»³Ú¤Î¥Á¥«¥é¡É¤Ç³§¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÌ¾¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢ÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ£¤ë¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¤Î¡Ö¥À¥ó¥¹´ë²è¡×¡£º£Ç¯¤Ï¡ÈDREAM DANCE¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÀº±Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡È¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡É¤ò·ëÀ®¡£¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Ì´¤Î¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¥á¥ó¥Ð¡¼Âè2ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦s**t kingz¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀº±Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸·Áª¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌÊÔÀ®¤Î¡Ös**t kingz ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡×¤ÎÁ´ËÆ¤â²ò¶Ø¡£½é¤á¤Æ½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â»²Àï¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡¢³Æ»öÌ³½êÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢LDH¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡¢BMSG³Æ»öÌ³½ê¤«¤éÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦7¿Í¤Î¼ã¼êÀº±Ô¤¬»²²Ã¡£»²²Ã¿Í¿ô¤ÏÁíÀª95¿Í¡£ÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ£¤ë¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥À¥ó¥¹´ë²è¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚSTARTO ENTERTAINMENTÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Û
¿À»³ÃÒÍÎ¡ÊWEST.¡Ë¡¢Ëöß·À¿Ìé¡¦Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡ÊA¤§! group¡Ë¡¢±Ê²¬Ï¡²¦¡¦°æ¾å°ìÂÀ¡ÊAmBitious¡Ë
¡ÚHYBEÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Û
FUMA¡¦K¡¦NICHOLAS ¡¦YUMA¡¦JO¡Ê&TEAM¡Ë¡¢ µþ½õ¡¦Îé±û¡Êaoen¡Ë
¡ÚLAPONEÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Û
¡¦LAPONE ENTERTAINMENT
Àî¿¬Ï¡¡¦Æ¦¸¶°ìÀ®¡ÊJO1¡Ë¡¢ ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¦À¾Þ«¿Í¡ÊINI¡Ë¡¢ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº¡¦Ã«¸ýÂÀ°ì¡ÊDXTEEN¡Ë
¡¦LAPONE GIRLS
AYANE¡¦SUZU¡ÊME:I¡Ë¡¢RINO¡¦YUUKI¡ÊIS:SUE¡Ë
¡Ús**t kingzÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Û
YUUKI¡ÊIS:SUE¡Ë ¡¢ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë ¡¢¥Þ¥µ¥Ò¥í¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë¡¢NAOKO¡ÊHANA¡Ë¡¢RYUHEI¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¢¤«¤ì¤ó¡ÊLittle Glee Monster¡Ë
¡Ú¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¡¦¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡Û
ÃæÌ³ÍµÂÀ¡¦TAKUMI¡ÊLDH¥°¥ë¡¼¥×ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢¥¢¥í¥Ï¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥ÈÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢NICHOLAS¡ÊHYBEÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢RAN¡¦SEITO¡ÊBMSGÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢TOMO¡Ê¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë
ÊüÁ÷Æü¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢2025Ç¯¤Î¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é26ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÇ®¾§¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤¬ÅìµÞ½ÂÃ«±ØÆ»¸¼ºä¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë·Ç½Ð¡£³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤ëÇ®¾§¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢7·î19Æü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Î·Ç½Ð¾ì½ê¡ÏÅìµÞ½ÂÃ«±Ø¡¡Æ»¸¼ºä¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Î·Ç½Ð´ü´Ö¡Ï7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¡¦JO1¤é¡¢ºòÇ¯¤Î¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë½Ð±é¼Ô
¢¡¡Ö²»³Ú¤ÎÆü¡×³Æ»öÌ³½ê¥À¥ó¥¹ÁªÈ´¥Á¡¼¥àÂè2ÃÆ²ò¶Ø
º£²ó¤Î¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡ÙÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥³¥³¥í¡×¡£²»³Ú¤Ç¿´¤¬¤È¤¤á¤¡¢¿´¤¬¿Ì¤¨¡¢¿´¤¬Ìö¤ê¡¢¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¡È²»³Ú¤Î¥Á¥«¥é¡É¤Ç³§¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÌ¾¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦s**t kingz¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀº±Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸·Áª¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌÊÔÀ®¤Î¡Ös**t kingz ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡×¤ÎÁ´ËÆ¤â²ò¶Ø¡£½é¤á¤Æ½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â»²Àï¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡¢³Æ»öÌ³½êÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢LDH¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡¢BMSG³Æ»öÌ³½ê¤«¤éÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦7¿Í¤Î¼ã¼êÀº±Ô¤¬»²²Ã¡£»²²Ã¿Í¿ô¤ÏÁíÀª95¿Í¡£ÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ£¤ë¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥À¥ó¥¹´ë²è¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚSTARTO ENTERTAINMENTÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Û
¿À»³ÃÒÍÎ¡ÊWEST.¡Ë¡¢Ëöß·À¿Ìé¡¦Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡ÊA¤§! group¡Ë¡¢±Ê²¬Ï¡²¦¡¦°æ¾å°ìÂÀ¡ÊAmBitious¡Ë
¡ÚHYBEÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Û
FUMA¡¦K¡¦NICHOLAS ¡¦YUMA¡¦JO¡Ê&TEAM¡Ë¡¢ µþ½õ¡¦Îé±û¡Êaoen¡Ë
¡ÚLAPONEÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Û
¡¦LAPONE ENTERTAINMENT
Àî¿¬Ï¡¡¦Æ¦¸¶°ìÀ®¡ÊJO1¡Ë¡¢ ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¦À¾Þ«¿Í¡ÊINI¡Ë¡¢ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº¡¦Ã«¸ýÂÀ°ì¡ÊDXTEEN¡Ë
¡¦LAPONE GIRLS
AYANE¡¦SUZU¡ÊME:I¡Ë¡¢RINO¡¦YUUKI¡ÊIS:SUE¡Ë
¡Ús**t kingzÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Û
YUUKI¡ÊIS:SUE¡Ë ¡¢ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë ¡¢¥Þ¥µ¥Ò¥í¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë¡¢NAOKO¡ÊHANA¡Ë¡¢RYUHEI¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¢¤«¤ì¤ó¡ÊLittle Glee Monster¡Ë
¡Ú¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¡¦¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡Û
ÃæÌ³ÍµÂÀ¡¦TAKUMI¡ÊLDH¥°¥ë¡¼¥×ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢¥¢¥í¥Ï¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥ÈÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢NICHOLAS¡ÊHYBEÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢RAN¡¦SEITO¡ÊBMSGÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢TOMO¡Ê¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ë
¢¡½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È26ÁÈ¤Î¡ÖÇ®¾§¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤¬½ÂÃ«±Ø¤Ë½Ð¸½
ÊüÁ÷Æü¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢2025Ç¯¤Î¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é26ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÇ®¾§¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤¬ÅìµÞ½ÂÃ«±ØÆ»¸¼ºä¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë·Ç½Ð¡£³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤ëÇ®¾§¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢7·î19Æü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Î·Ç½Ð¾ì½ê¡ÏÅìµÞ½ÂÃ«±Ø¡¡Æ»¸¼ºä¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Î·Ç½Ð´ü´Ö¡Ï7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û