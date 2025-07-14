3,980±ß°Ê²¼¤Ç¥³ー¥Ç´°À®¡ª¡ÚGU¤Î²Æ¥»ー¥ë¡Û¤ÇÁÀ¤¤¤¿¤¤♡¡ÖÌÜ¶Ì¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
²Æ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²Æ¥»ー¥ë¤Î»þ´ü¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¡ª¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Ç¤â¡¢È©¸«¤»¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤äÃå±Ç¤¨¤¹¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ê¤É¡¢²Æ¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÃÍ²¼¤²²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¾å²¼3,980±ß°Ê²¼¤ÇÂ·¤¦½Ü¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥³ー¥Ç½Ñ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¡£¥µ¥¤¥º¤ä¥«¥éー·ç¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë ¡ß ¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ç¥Ø¥ë¥·ー¤ËÈ©¸«¤»¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¡ÚGU¡Û¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥ÀーT¡×\790¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥ÄQ¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Àー¤È¥¿¥Ã¥¯Æþ¤ê¤Î¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÀöÎý¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Êー¤ËÃå¤Æ¤â¤â¤¿¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ï¿þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¹¤È¤ó¤ÈÍî¤Á¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Û¤É¤è¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¹õ¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ç´Å¤µ¤òÃæÏÂ¡£²ÚÔú¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤ä¤ï¤é¤«ÁÇºà¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¥é¥Õ¤Ë»ý¤Ã¤ÆÈ´¤±´¶¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸¡£¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Ã¦¡¦ÌµÆñ¤Ê¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¥³ー¥Ç¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤Ä¤¯¤ëÂç¿Í¤Î¥ê¥é¥¯¥·ー¥³ー¥Ç
¡ÚGU¡Û¡Ö¥á¥Ã¥·¥å¥Ïー¥Õ¥¸¥Ã¥×¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡Ê5Ê¬Âµ¡Ë¡×\1,490¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥É¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê¾æÉ¸½à70.0～74.0cm¡Ë¡×\2,490¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥á¥ó¥º¥é¥¤¥ó¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡¢¥ê¥é¥¯¥·ー¤Ê¤Î¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥³ー¥Ç¡£¥á¥Ã¥·¥å¤Ë¥Ïー¥Õ¥¸¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤ÇÁ´ÂÎ¤Î½ÜÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ó¸µ¤Î¥¸¥Ã¥×¤ÏÁ´³«¤Ë¤·¤ÆÈ´¤±´¶¤ò±é½Ð¡¢¤µ¤é¤ËÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ÇÎÃ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍ½´¶¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥¿¥Ã¥¯Æþ¤ê¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥½¥óÊÁ¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¡¢Ã¸¿§¥³ー¥Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¸¤ò¥×¥é¥¹¡£
¤¤Á¤ó¤È´¶¤È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡ª ¹¥°õ¾Ý¥³ー¥Ç
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Æー¥éー¥É¥Ù¥¹¥ÈZ¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥à¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ê¥Îー¥¹¥êー¥Ö¡Ë¡×\990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥Æー¥éー¥É¥Ù¥¹¥È¤È¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥à¥ï¥ó¥Ô¤Î¥³ー¥Ç¤¬¡¢Âç¿Í¤Î¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¹¥°õ¾Ý¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Ù¥¹¥È¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÁÇºà´¶¤Ç¡¢°ìËç±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤á¤Î¾æ´¶¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¹ø¤Þ¤ï¤ê¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò¤Û¤É¤è¤¯ÍÞ¤¨¤Æ¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¤ª¸Æ¤Ð¤ì¥³ー¥Ç¤È¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¤«¤â¡£
ÎÃ¤·¤²¥Ñー¥×¥ë¤Çµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ë
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Æ¥£¥¢ー¥É¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡ÊÈ¾Âµ¡ËZ¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
ÎÃ¤·¤²¤Ê¥«¥éー¤È¡¢Êâ¤¯¤¿¤ÓÍÉ¤ì¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¥àー¥É¤òÅ»¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Æ¥£¥¢ー¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£´é¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¥Ã¥Ñー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Â¸µ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Ä¤ÄÁ´ÂÎ¤ò¥¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎNatsuki¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤á¤ÇÃå¤¿¤¯¤Æ¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¾å¤²¤Æ¡×L¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Ñー¥×¥ë¥«¥éー¤Î¤Û¤«¤Ë¹õ»ú ¡ß Çò¥É¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Yukie Kawase