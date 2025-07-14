¥é¥¹¥È¥µ¥ó¥Çー ·üÌ¿¤Ë»Ù»ýÁÊ¤¨¡ÈÀ¯¸¢ÁªÂòÁªµó¡ÉÅêÉ¼Æü¤Þ¤Ç¤¢¤È6Æü »²µÄ±¡ÁªµóÀÅ²¬Áªµó¶è¡ÚÁªµó¤ÎÆü¡¢¤½¤Î¤Þ¤¨¤Ë¡£¡Û
7·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë»²µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢7·î13Æü¤¬ÁªµóÀïºÇ¸å¤ÎÆüÍËÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬Áªµó¶è¤Ç¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé¸õÊä¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¿·¿Í¡¦Â¼¾åÌÔ¸õÊä¡¢½ôÇÉ¤Î¿·¿Í¡¦Ê¡¸¶»ÖÎÜÈþ¸õÊä¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦¾¾²¼Í§¼ù¸õÊä¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÎëÌÚÀé²Â¸õÊä¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦ËÒÌîµþÉ×¸õÊä¡¢½ôÇÉ¤Î¿·¿Í¡¦»³¸ý¹áÉÄ¸õÊä¤Î7¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¾å¤ÎÀ¯¸¢ÁªÂòÁªµó¡£¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤â¿Ø±Ä¤âÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»²µÄ±¡ÁªµóÀÅ²¬Áªµó¶è¤Î¸õÊä¼Ô
¡ã¼«Ì±¡¦¸½ ËÒÌîµþÉ×¸õÊä¡ä¡Ö¤³¤ì¤«¤é³ÆÃÏ°è¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤¿·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥é¥¹¥È¥µ¥ó¥Çー¤È¤Ê¤Ã¤¿7·î13Æü¡¢±ØÁ°¤Ê¤É¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¾ì½ê¤ÇÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦ËÒÌîµþÉ×¸õÊä¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Ç¤Ï¸Ä¿Í±éÀâ²ñ¤ò³«¤¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ä¸©Ï¢Ìò°÷¤é¤È¤È¤â¤Ë»Ù»ý¸Ç¤á¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ ÎëÌÚÀ¡Èþ´´»öÄ¹¡ä¡ÖÀ¯¸¢¤¬Ã´¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê»ä¤¿¤Á¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×
Â¾ÅÞ¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ç¸·¤·¤µ¤¬Áý¤¹Ãæ¡¢Ãæ±û¤«¤é¤â±þ±ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÉÍÅÄÌ÷°ì½°±¡µÄ°÷¡ä¡Ö²æ¡¹¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤ÏºÆÀ¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Þ¤¹¡£Èà(ËÒÌî¸õÊä)¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ãËÒÌî¸õÊä¡ä¡Ö¤É¤¦¤«¡¢¤è¤í¤·¤¯¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé¸õÊä¤Î»Ñ¤Ï13Æü¤âÀÅ²¬¸©³°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤ÇÁ´¹ñ¤ò¤Þ¤ï¤ëÃæ¡¢¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸ºÀÇÀ¯ºö¡×¤Ç¤¹¡£
¡ã¹ñÌ±¡¦¸½ ¿ºÍÕ²ìÄÅÌé¸õÊä¡ä¡Ö²æ¡¹¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥³¥Ã¥×¤Î¿å¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸ºÀÇ¤·¤Æ¾ï¤Ë¿å¤¬°û¤á¤ë¾õ¶·¡¢À©ÅÙ¤È¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¤ª¶â¤¬¹ñÌ±¤Ë²ó¤ë¡×
ËÜ¿ÍÉÔºß¤Î»þ´Ö¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¸©Æâ¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤ÏÃÏ¸µµÄ°÷¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡ã¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢ ÅÄÃæ·ò²ñÄ¹¡ä¡Ö¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÀÅ²¬¤Î»ä¤¿¤Á¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ã¿ºÍÕ¸õÊä¡ä¡ÖÀÅ²¬¤âÂçÊÑ¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¡¢Âç·ãÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£°ì½Ö°ì½Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤Èµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã¶¦»º¡¦¿· ÎëÌÚÀé²Â¸õÊä¡ä¡Öº£ÅÙ¤ÎÁªµó¡¢½îÌ±¤Ë¤Ï¸ºÀÇ¤ò¡£ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢Âç´ë¶È¤Ë¤ÏÁýÀÇ¡¦ÀÇÉéÃ´¤ò¡×
ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Î6¤«½ê¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¶¦»ºÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÎëÌÚÀé²Â¸õÊä¡£±éÀâ¸å¤Ë¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤¬²ð¸î»Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¿Ø±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂÐÏÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¾Î»¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Ã´Åö¡ä¡Ö»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¤«¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡£Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢»²±¡Áª¤ÎÁèÅÀ¤ËµÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¡ãÎëÌÚ¸õÊä¡ä¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹ñÌ±¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï³°¹ñ¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Î¼«¸øÀ¯¼£¤ò¤ª¤ª¤â¤È¤«¤éÀµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂç¤¤¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã»²À¯¡¦¿· ¾¾²¼Í§¼ù¸õÊä¡ä¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤¬º¹ÊÌ¤À¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤é¤ò°ìÀÚ¶²¤ì¤º¤Ë¡¢¶òÄ¾¤Ë1¥ß¥ê¤â¤Ö¤ì¤º¤ËÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÈÁÊ¤¨Â³¤±¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤Î¼ã¼Ô¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤ë»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦¾¾²¼Í§¼ù¸õÊä¡£¸½Ìò°å»Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢°åÎÅ¤ÎÌäÂê¤ò¹ñÀ¯¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¸©Ï¢¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¡ã»²À¯ÅÞ¸©Ï¢ ÎëÌÚÀµ·û²ñÄ¹¡ä¡Ö°ìÈÌ½îÌ±¤Î´¶³Ð¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¹ñÀ¯¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤ëÊý¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢6·î¤ÎÅÔµÄÁª¤Ç½é¤á¤ÆµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¾²¼¸õÊä¡ä¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÄãÅêÉ¼Î¨¤³¤½¤¬¡¢º£¤ÎÌ±¼ç¼çµÁÊø²õ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¯´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×
5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë½ôÇÉ¡ÖNHKÅÞ¡×¤Î¿·¿Í¡¢Ê¡¸¶»ÖÎÜÈþ¸õÊä¤Ï13Æü¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÇÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã½ôÇÉ¡¦¿· Ê¡¸¶»ÖÎÜÈþ¸õÊä¡ä¡Ö´ûÂ¸¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¾ðÊó¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±¤«¤é¤ª¶â¤òÄ§¼ý¤·¤Æ¤¤¤ëNHK¤ò¤Þ¤º¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë²½¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸øÊ¿¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡¸¶¸õÊä¤ÎÉ×¡¢µ£¤µ¤ó¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÉ× Ê¡¸¶µ£¤µ¤ó¡ä¡Ö½÷À¤Î¸õÊä¼Ô¼«ÂÎ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸½¤Ë»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡¦Êì¿Æ¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯ºö¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×
½ôÇÉ¡ÖÌµ½êÂ°Ï¢¹ç¡×¤Î¿·¿Í¡¢»³¸ý¹áÉÄ¸õÊä¤ÏÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤«¤éÉÍ¾¾»Ô¤Þ¤ÇºßÍèÀþ¤ò¾è¤ê·Ñ¤®¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã½ôÇÉ¡¦¿· »³¸ý¹áÉÄ¸õÊä¡ä¡Ö¼¡¤ÎÆüËÜ¤ò¼é¤ë»Ò¤É¤â¤òÀ¸¤à¤Ç¤¢¤í¤¦¿Í¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¡¢¤½¤ì¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¹ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¹ñ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
½õ»º»Õ¤Î»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤³¤½¹ñ¤ä¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬»Ù¤¨¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½õ»º½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ ÆÁÀ¯°ÍÎ¤¤µ¤ó¡ä¡Ö(Î©¸õÊä¤·¤Æ¤â)»³¸ý¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»³¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÀÅ²¬Áªµó¶è¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¿·¿Í¡¦Â¼¾åÌÔ¸õÊä¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯¸¢¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¡£Í¸¢¼Ô¤Î¿³È½¤Ï¡¢7·î20Æü¤Ë²¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»²±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JNN¤Ç¤Ï½µËö¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¼èºà¤ò²ÃÌ£¤·¤ÆÃæÈ×¤Î¾ðÀª¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬Áªµó¶è¤Ç¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé¸õÊä¤¬È×ÀÐ¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦ËÒÌîµþÉ×¸õÊä¤È»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦¾¾²¼Í§¼ù¸õÊä¤¬ÄÉ¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦»ºÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÎëÌÚÀé²Â¸õÊä¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Àº£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢3³äÍ¾¤ê¤Î¿Í¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÅêÉ¼Àè¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢¾ðÀª¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£