¥æー¥íÇä¤ê°ì½ä¡¢ÊÆ²¤ËÇ°×¸ò¾Ä¤Î¹ÔÊýÂÔ¤Á¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£±£¶Âæ¸åÈ¾¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¥æー¥íÇä¤ê°ì½ä¡¢ÊÆ²¤ËÇ°×¸ò¾Ä¤Î¹ÔÊýÂÔ¤Á¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£±£¶Âæ¸åÈ¾¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¥æー¥íÇä¤ê¤¬°ì½ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½µËö¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö£Å£Õ¤È¥á¥¥·¥³¤Ë£³£°¡ó´ØÀÇ·Ù¹ð¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¾ò·ï¤Ç¸ò¾Ä¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç£¸·î£±Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬½µÌÀ¤±¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢»Ô¾ì¤Ç¥æー¥íÇä¤ê¤ò¹¤²¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯Åª¤ÊÃÍÆ°¤¤Ï°ì»þÅª¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Åìµþ»Ô¾ì°Ê¹ß¤ÏÇäÇã¤¬¸òºø¤â²¼ÃÍ¤¬·ø¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16ÂæÈ¾¤Ð¤«¤é¸åÈ¾¡¢¥æー¥í±ß¤Ï171±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é172±ßÂæ¾è¤»¤Ø¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤â¥æー¥í¤ÏÀè½µËö½ªÃÍ¿å½à¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Å£Õ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢£Å£Õ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÈËÜÆü¤³¤Î¸åÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤â¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¤ÏÂÐ¥æー¥í¤Ç¤Î¾å¾º¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÆ°¤¡£¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ¤¬¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤Î°²½¼¡Âè¤Ç¤ÏÂçÉý¤ÊÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Çä¤ê°µÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï146±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é147±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¿¶Éý¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï147±ßÂæÁ°È¾¤È¤ä¤ä±ß¹â¡¦¥É¥ë°Â¿å½à¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ²¤ËÇ°×¶¨µÄ¤Î¹ÔÊý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ôÈ¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ï¼¡Âè¤ËÆ°¤¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï147±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÅìµþÄ«Êý¤Ë147.57¶áÊÕ¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï146.86¶áÊÕ¤Þ¤ÇÈ¿Íî¤È¿¶Éý¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¤«¤±¤Æ147±ßÂæÈ¾¤Ð¶á¤¯¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¤ä¤ä¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ147±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼åÊÝ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»²±¡Áª¤ò¹µ¤¨¤Æ±ßÇä¤ê°µÎÏ¤¬³Ý¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÊÆ´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ç¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ßÇã¤¤°µÎÏ¤¬¤ä¤ä¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16Âæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ½µÌÀ¤±¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï1.1651¶áÊÕ¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Ë1.1698¶áÊÕ¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¥ì¥ó¥¸Áê¾ì¤ò·ÁÀ®¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¿¶Éý¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇºÆ¤Ó1.17Âæ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï²¼¤²½Â¤ê¡£¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢»þ´Ö¤Ë171.60¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢²¼¤²½Â¤ê¤ÎÎ®¤ì¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï172.23¶áÊÕ¤ËËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â172±ßÂæÁ°È¾¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢»þ´Ö¤ËµÞÍî¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¡¢Á°½µËö£Î£Ù½ªÃÍ¿å½à¤ò¤ä¤ä¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34Âæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î1.3504¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¤Ï1.3452¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤ÏÇãÌá¤·¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê1.34Âæ¸åÈ¾¤ÇÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Àè½µËö£Î£Ù½ªÃÍÉÕ¶á¤Ç¤Ï¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÅìµþÄ«Êý¤Î198.99¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÁáÄ«¤Ë¤Ï198.11¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï²¼¤²¤â°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ú¤Â³¤±ß¹â¡¦¥Ý¥ó¥É°Â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢»þ´Ö¤Ë0.8630ÉÕ¶á¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÇãÌá¤·¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï0.8673¶áÊÕ¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ¤¬¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤Î°²½¼¡Âè¤Ç¤ÏÂçÉýÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê°µÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¥æー¥íÇä¤ê¤¬°ì½ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½µËö¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö£Å£Õ¤È¥á¥¥·¥³¤Ë£³£°¡ó´ØÀÇ·Ù¹ð¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¾ò·ï¤Ç¸ò¾Ä¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç£¸·î£±Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬½µÌÀ¤±¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢»Ô¾ì¤Ç¥æー¥íÇä¤ê¤ò¹¤²¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯Åª¤ÊÃÍÆ°¤¤Ï°ì»þÅª¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Åìµþ»Ô¾ì°Ê¹ß¤ÏÇäÇã¤¬¸òºø¤â²¼ÃÍ¤¬·ø¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16ÂæÈ¾¤Ð¤«¤é¸åÈ¾¡¢¥æー¥í±ß¤Ï171±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é172±ßÂæ¾è¤»¤Ø¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤â¥æー¥í¤ÏÀè½µËö½ªÃÍ¿å½à¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Å£Õ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢£Å£Õ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÈËÜÆü¤³¤Î¸åÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤â¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¤ÏÂÐ¥æー¥í¤Ç¤Î¾å¾º¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÆ°¤¡£¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ¤¬¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤Î°²½¼¡Âè¤Ç¤ÏÂçÉý¤ÊÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Çä¤ê°µÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï146±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é147±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¿¶Éý¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï147±ßÂæÁ°È¾¤È¤ä¤ä±ß¹â¡¦¥É¥ë°Â¿å½à¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ²¤ËÇ°×¶¨µÄ¤Î¹ÔÊý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ôÈ¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ï¼¡Âè¤ËÆ°¤¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï147±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÅìµþÄ«Êý¤Ë147.57¶áÊÕ¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï146.86¶áÊÕ¤Þ¤ÇÈ¿Íî¤È¿¶Éý¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¤«¤±¤Æ147±ßÂæÈ¾¤Ð¶á¤¯¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¤ä¤ä¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ147±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼åÊÝ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»²±¡Áª¤ò¹µ¤¨¤Æ±ßÇä¤ê°µÎÏ¤¬³Ý¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÊÆ´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ç¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ßÇã¤¤°µÎÏ¤¬¤ä¤ä¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16Âæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ½µÌÀ¤±¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï1.1651¶áÊÕ¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Ë1.1698¶áÊÕ¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¥ì¥ó¥¸Áê¾ì¤ò·ÁÀ®¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¿¶Éý¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇºÆ¤Ó1.17Âæ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï²¼¤²½Â¤ê¡£¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢»þ´Ö¤Ë171.60¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢²¼¤²½Â¤ê¤ÎÎ®¤ì¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï172.23¶áÊÕ¤ËËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â172±ßÂæÁ°È¾¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢»þ´Ö¤ËµÞÍî¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¡¢Á°½µËö£Î£Ù½ªÃÍ¿å½à¤ò¤ä¤ä¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34Âæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î1.3504¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¤Ï1.3452¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤ÏÇãÌá¤·¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê1.34Âæ¸åÈ¾¤ÇÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Àè½µËö£Î£Ù½ªÃÍÉÕ¶á¤Ç¤Ï¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÅìµþÄ«Êý¤Î198.99¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÁáÄ«¤Ë¤Ï198.11¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï²¼¤²¤â°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ú¤Â³¤±ß¹â¡¦¥Ý¥ó¥É°Â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢»þ´Ö¤Ë0.8630ÉÕ¶á¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÇãÌá¤·¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï0.8673¶áÊÕ¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ¤¬¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤Î°²½¼¡Âè¤Ç¤ÏÂçÉýÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê°µÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ