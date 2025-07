武田智加が、7月9日(水)発売のアイドル誌「BOMB」8月号に登場した。

HKT48を卒業してからは初、武田智加が約2年半ぶりのボム登場。胸がこぼれおちそうなキャミソールで笑顔でワッフル作り。黒ビキニでは今まで見せてこなかった大人な一面を。ベッドの上でチューブトップ水着でしっとりとした視線でこちらを見つめるカットも。

通常版の表紙は沢口愛華

表紙を飾るのは、“令和のグラビアクイーン”沢口愛華。少し大人になった22歳の沢口と、ひと足早い海へ。夏っぽい柄のビキニに麦わら帽子をあわせ、まだ誰もいない海でたそがれ。黄色いビキニではTシャツからの展開で、ホットドッグを頬ばりアメリカンな雰囲気に。オレンジのチューブトップ水着に着替えて、バスルームでシャワー。最後は青の変形ビキニで薄暗いベッドの上、大人の雰囲気を存分にアピールしている。

通常版の裏表紙はHKT48の栗原紗英&山内祐奈

19thシングル『半袖天使』を7月23日(水)に発売するHKT48から、3期生の栗原紗英と今回が初選抜の山内祐奈が、初めてのペア水着グラビアを披露。グループ加入から11年半ずっと同じチームで活動してきた同期の2人だからこその距離感、アイスを食べさせあいしたり、特別な時間を切り取っている。

限定版の表紙は相楽伊織

元乃木坂46で現在は女優としても活動する相楽伊織が約1年ぶりのグラビア登場。かわいらしいピンクのビキニ、セクシーなグレーのビキニ、大人っぽさのあるブルーのチューブトップ水着など、さまざまな衣装で飾らないしぐさと表情を見せている。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画も要チェック。

限定版の裏表紙は森脇梨々夏

『佐久間宣行のNOBROCK TV』出演でブレイク、最近はボクシング世界戦のラウンドガールやゴルフ番組のアシスタントなど活躍目覚ましい森脇梨々夏。まるで隣にいるような、距離感の近いラブラブなグラビアは必見。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画も要チェック。

【通常版】

表紙:沢口愛華

裏表紙:栗原紗英&山内祐奈(HKT48)

■綴じ込み付録

両面ピンナップポスター

沢口愛華/栗原紗英&山内祐奈(HKT48)

【限定版】

表紙:相楽伊織

裏表紙:森脇梨々夏

■綴じ込み付録

両面ピンナップポスター

相楽伊織/森脇梨々夏

<その他のラインナップ>

★HKT48の4期生の2人、19thシングル『半袖天使』で初センターに選ばれ今年冬での卒業を発表した地頭江音々と、チームHのキャプテンを務める豊永阿紀の同期対談。現在のHKT48で中心メンバーとなった2人の、同期ならではの絆を感じる遠慮のないトークは必見。

★衝撃の写真集『幻愛』の記憶も新しい澄田綾乃の写真集未公開衣装で構成されたグラビア。デジタル写真集の発売も決定し、その勢いはとどまることを知らない。

★グラビアだけでなく、アイドルグループ・あまいものつめあわせでも活動する、ちとせよしの。セクシーすぎるぜいたくボディはもちろん、あっと驚く新商品発売の特報も。

★夏のハロプロ特集その1は、7月8日(火)の日本武道館コンサートでモーニング娘。’25を卒業した生田衣梨奈と、一番後輩のメンバーである井上春華と弓桁朱琴の3人によるラスト座談会。最新シングル『気になるその気の歌/明るく良い子』の話はもちろん、それぞれへ贈るメッセージも。特集その2は、7月23日(水)に2ndシングル『夏のイナズマ/ガオガオガオ』を発売するロージークロニクルが登場。

★8月1日(金)〜3日(日)に今年も開催する最大級のアイドルフェスティバル『TOKYO IDOL FESTIVAL 2025』。そのPR大使グランプリに選ばれた、ラフ×ラフの日比野芽奈の独占インタビュー。今年のTIF2025の見どころを語る。さらには1日限定での復活をするアイドリング!!!の元メンバー、河村唯も独占インタビュー。

★そのほか、山粼玲奈、井頭愛海、畠中夢叶などインタビューも充実。

★よゐこ有野晋哉の長寿連載『超棚からボム餅』も絶好調。

<掲載タレント>

沢口愛華

武田智加

栗原紗英&山内祐奈(HKT48)

地頭江音々&豊永阿紀(HKT48)

森脇梨々夏

澄田綾乃

ちとせよしの(あまいものつめあわせ)

相楽伊織

モーニング娘。’25

ロージークロニクル

日比野芽奈(ラフ×ラフ)

河村唯

山粼玲奈

井頭愛海

畠中夢叶

「ボム8月号」

特別定価:本体1,400円+税(税込1,540円)

発売日:2025年7月9日(水)

判型:A4ワイド判

ボム編集部公式X:https://twitter.com/idol_bomb

ボム公式webサイト『BOMBweb』:https://bombweb.jp/

【購入はコチラ】

<通常版>

Amazon:https://amzn.to/45TrNuF

セブンネット:https://7net.omni7.jp/detail/1107618361

HMV&BOOKS online:https://www.hmv.co.jp/product/detail/16005515

<限定版>

セブンネット:https://7net.omni7.jp/detail/1107618362

TSUTAYA:https://tsutaya.tsite.jp/article/book-comic/3975.html

