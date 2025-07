CANDY TUNEが本日7月14日に、新曲「夏しかサマーー!♡」を配信リリースした。 今年はアイドルフェスに加えて、各地で開催される音楽フェスにも出演が決定しているCANDY TUNE。はじけるサウンドの爽快感あふれるこのサマーアンセムで、フェス会場を一つにするだろう。 CANDY TUNEは10月1日に1stアルバム『倍倍FIGHT!』を発売予定。各地でリリースイベントを開催している。 14th Digital Single「夏しかサマーー!♡」発売日:2025年7月14日(月)配信リンク:https://kawaii-lab.lnk.to/Natsushika_Summer 1stアルバム『倍倍FIGHT!』発売日:2025年10月1日(水) 初回限定盤A[CD+映像作品 Blu-ray](KLC-10008/税込8,800円)初回限定盤B[CD+映像作品 DVD](KLC-10010/税込7,700円)通常盤[CD only](KLC-10012/税込3,300円)予約はこちら:lnk.to/baibaiFIGHT_AL詳細:https://candytune.asobisystem.com/news/detail/51356 関連リンク◆CANDY TUNE オフィシャルサイト◆CANDY TUNE オフィシャルX(Twitter)◆CANDY TUNE オフィシャルInstagram◆CANDY TUNE オフィシャルTikTok◆CANDY TUNE オフィシャルYouTube

The post CANDY TUNE、サマーソング「夏しかサマーー!♡」配信リリース first appeared on BARKS.