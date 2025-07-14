ÂºÉÙ»Î¤¬Ï¢¾¡È¯¿Ê¡¡¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬Éô²°¤ò°ú¤·Ñ¤®¡Ö¿·ÂÎÀ©¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦Ì¾¸Å²°¾ì½ê£²ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¢£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ËëÆâ¡¦ÂºÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤¬Ï¢¾¡È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¡¦Ê¿¸Í³¤¡Ê¶Àî¡Ë¤Ë±Ô¤¤½ÐÂ¤Ç¹¶¤áÂ³¤±¡¢²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£¡Ö²áµî£²ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡££²Ï¢¾¡¤Ë¡ÖÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆü¾Æ¤±¤·¤¿¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶·î¤Ë¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¿·ÂÎÀ©¤Î°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÄïÄï»Ò¤ÎÁðÌî¤âÏ¢¾¡¤·¡ÖÎÉ¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´î¤ó¤À¡£