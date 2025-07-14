Çò¥Ð¥¤¡ÖÆÃÊÌ·±Îý°÷¡×¤ËÌ©Ãå¡¡±¿Å¾µ»½Ñ¶¥¤¦Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÚÆÁÅç¡Û¡¡
·Ù»¡¤ÎÇò¥Ð¥¤Ââ°÷¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢°ìÅÙ¤ÏÆ´¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ÎÇò¥Ð¥¤Ââ°÷¤ÎÃæ¤«¤é±¿Å¾µ»½Ñ¤ò¶¥¤¦Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¸þ¤±¤ÆÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌ·±Îý°÷¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸©·Ù¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤ÎÇò¥Ð¥¤Ââ°÷
¸©·Ù¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤ÎÇò¥Ð¥¤Ââ°÷¡£
ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿±¿Å¾µ»½Ñ¤Ç¡¢½Å¤µ300¥¥í°Ê¾å¤ÎÇò¥Ð¥¤¤òÁà¤ë»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿Í¼Ö°ìÂÎ¡£
14¿Í¤ÎÂâ°÷¤ÏÆü¡¹¡¢¸·¤·¤¤·±Îý¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¸òÄÌ»ØÆ³¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÆÃÊÌ·±Îý°÷¡×Í£°ì¤Î½÷ÀÂâ°÷
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¸áÁ°7»þ¤Ç¤¹¡¢ÁáÄ«¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Çò¥Ð¥¤Ââ°÷¤¿¤Á¤Î·±Îý¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ÎÇò¥Ð¥¤Ââ°÷¤ÎÃæ¤«¤éÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¸þ¤±¤ÆÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢4¿Í¤Î¡ÖÆÃÊÌ·±Îý°÷¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë½÷À¤Ï°ì¿Í¡¢¿¹²¼°ª½äºº¤Ç¤¹¡£
Çò¥Ð¥¤Îò¤Ï2025Ç¯¤Ç3Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÊÌ·±Îý°÷¤È¤·¤Æ¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¿¹²¼¤µ¤ó¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢Çò¥Ð¥¤Ââ°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö·Ù»¡24»þ¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±
¡Ê¸©·Ù¸òÄÌµ¡Æ°ÂâÂè°ì¾®Ââ¡¦ ¿¹²¼°ª ½äºº¡Ë
¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿½÷À·Ù»¡´±¤¬¡¢Çò¥Ð¥¤Ââ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤ò¤¹¤ë·Ù»¡24»þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¡×
¡Ö½÷À¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ç°´ê¤ÎÇò¥Ð¥¤Ââ°÷¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÆÃÊÌ·±Îý°÷¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¿¹²¼¤µ¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤ë¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Çò¥Ð¥¤¤Î½Å¤µ¤Ï300¥¥í°Ê¾å
Çò¥Ð¥¤¤Î½Å¤µ¤Ï300¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤Ç¾®ÊÁ¤Ê¿¹²¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ìÏ«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¸©·Ù¸òÄÌµ¡Æ°ÂâÂè°ì¾®Ââ¡¦ ¿¹²¼°ª ½äºº¡Ë
¡ÖºÇ½é¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë·±Îý¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤òµ¯¤³¤¹¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×
¡Ö¡Ê¥Ð¥¤¥¯¤ò¡Ë²¡¤·¤ÆÊâ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÂÎÎÏÅª¤ËÎÏ¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¡£
¢£±¿Å¾µ»½Ñ¤ò¶¥¤¦Á´¹ñÂç²ñ¤Ø
ÆÃÊÌ·±Îý°÷¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿4¿Í¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡¢10·î¤Ë°ñ¾ë¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÇò¥Ð¥¤¤Î±¿Å¾µ»½Ñ¤ò¶¥¤¦Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Î°ìÊý¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿·±Îý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤â¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Î¶¥µ»¼ïÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹Áö¹ÔÁà½Ä¤È¡¢·¹¼ÐÁö¹ÔÁà½Ä¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤éÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸©·Ù¸òÄÌµ¡Æ°ÂâÂè°ì¾®Ââ¡¦ ¿¹²¼°ª ½äºº¡Ë
¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ê¸©·Ù¸òÄÌµ¡Æ°ÂâÂè°ì¾®Ââ¡¦Æî¸åæÆ ÂâÄ¹¡Ë
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂÎ»È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢»¤¤Ã¤¿¡©¡×
¡Ê¸©·Ù¸òÄÌµ¡Æ°ÂâÂè°ì¾®Ââ¡¦ ¿¹²¼°ª ½äºº¡Ë
¡Ö»¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¸©·Ù¸òÄÌµ¡Æ°ÂâÂè°ì¾®Ââ¡¦Æî¸åæÆ ÂâÄ¹¡Ë
¡Ö¤ä¤êÊýÊÑ¤¨¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é½ÐÍè¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡Ö¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤¹¤ë¡×
Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï¥³ー¥ó¤ËÅö¤¿¤ë¤È¸ºÅÀ¡¢Å¾ÅÝ¤Ï¼º³Ê¤È¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©·Ù¸òÄÌµ¡Æ°ÂâÂè°ì¾®Ââ¡¦ ¿¹²¼°ª ½äºº¡Ë
¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö´ÆÆÄ¤Î»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È¡¢°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¥ïー¥¯¤ä¥Ö¥ìー¥¥ó¥°¤¬¤Ï¤ä¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤ÀÄ¾¤»¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤â¤Ã¤È·±Îý¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¾å°ÌÆþ¾ÞÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£ÂâÄ¹¤â´üÂÔ
¡Ê¸©·Ù¸òÄÌµ¡Æ°ÂâÂè°ì¾®Ââ¡¦Æî¸åæÆ ÂâÄ¹¡Ë
¡ÖÆÃÊÌ·±Îý1Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¤¬¡×
¡Ö²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Çò¥Ð¥¤¾è¤Ã¤ÆÁö¤ë¤È¤¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³«¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¢£¥È¥é¥¤¥¢¥ëÁö¹Ô¤âÆÃ·±
¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¸òÄÌ´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢½Ö´ÖÅª¤ËºÇÅ¬¤ÊÈ½ÃÇ¤È¹ÔÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥ëÁö¹ÔÁà½Ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î¶¥µ»¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ò¶¥¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Á³¤ÎÃÏ·Á¤ÎÃæ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥³ー¥¹¤òÁö¹Ô¤µ¤»¡¢Â¤Ä¤¡¦Å¾ÅÝ¤Ê¤É¤¬¸ºÅÀÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤ÏºÒ³²¸½¾ì¤òÁÛÄê¤·¤¿¥â¥È¥¯¥í¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶¥µ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©·Ù¸òÄÌµ¡Æ°ÂâÂè°ì¾®Ââ¡¦Æî¸åæÆ ÂâÄ¹¡Ë
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê³ê¤é¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ê¥¿¥¤¥ä¤ò¡Ë¿©¤¤¤Ä¤«¤»¤ÆÁö¤ë¡×
¡Ö Í¥¤·¤¤¥¯¥é¥Ã¥Á¥ïー¥¯¡¦¥¢¥¯¥»¥ë¥ïー¥¯¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Áö¹ÔÃæ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»öÂÖ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤µ¤ì¤¿¥³ー¥¹¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅª³Î¤«¤Ä½ÓÉÒ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÁà½Äµ»Ç½¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤è¤Ã¤Ã¤·¤ãー¡×
¡Ê¸òÄÌµ¡Æ°ÂâÂè°ì¾®Ââ¡¦ ½¿Ã«¸µµ¤ ½äºº¡Ë
¡Ö¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¤ò³«¤±¤ë¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬°ìÈÖ¡×
¡Ö¥¹¥Ôー¥É¤ò½Ð¤»¤ëµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¥Áー¥à¤Ê¤Î¤Ç¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é·±Îý¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
10·î¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ·±Îý¤ËÎå¤à¡ÖÆÃÊÌ·±Îý°÷¡×¤Î4¿Í¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¸©Ì±¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢Çò¥Ð¥¤Ââ°÷¤¿¤Á¤Ï¤¤ç¤¦¤âÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£