±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ÎIMAX¾å±Ç¤¬·èÄê - ÆóµÜÏÂÌé¤ÎÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤Àè¹Ô¾å±Ç¤â
ÇÐÍ¥¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤È¾®¾¾ºÚÆà¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù(8·î29Æü¸ø³«)¤ÎIMAX¾å±Ç¤È¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤ÎÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤Àè¹Ô¾å±Ç¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ÎIMAX¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎKOTAKE CREATE»á¤¬À©ºî¤·¡¢Îß·×170Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÄ¶¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥²¡¼¥à¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£ÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ëËÜºî¤Î¼ç±é¤ÏÆóµÜÏÂÌé¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢²ÏÆâÂçÏÂ¡¢¾®¾¾ºÚÆà¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢IMAX¾å±Ç¤ÈÆóµÜÏÂÌé¤ÎÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤Àè¹Ô¾å±Ç¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆIMAX¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È30ÉÃ¤ÎºÇ¿·ÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢8·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤é±Ç²è¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤8/8(¥Ï¥Á¥Ï¥Á) IMAX Àè¹Ô¾å±Ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÉñÂæ°§»¢¤ÎÀ¸Ãæ·ÑÉÕ¤8/8(¥Ï¥Á¥Ï¥Á) IMAXÀè¹Ô¾å±Ç¤¬¡¢Á´¹ñ8·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç¤Ï¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
(C)2025 ±Ç²è¡Ö8 ÈÖ½Ð¸ý¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ËÜºî¤ÇµÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¤ëÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÅÅ¼ÖÃË¡Ù¡Ø¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥á¥¿¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¡Ù¡¢¡Ø¹ðÇò¡Ù¡¢¡Ø°¿Í¡Ù¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£½é´ÆÆÄºî¤Ç¤¢¤ë¡ØÉ´²Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè70²ó¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ÎIMAX¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎKOTAKE CREATE»á¤¬À©ºî¤·¡¢Îß·×170Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÄ¶¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥²¡¼¥à¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£ÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ëËÜºî¤Î¼ç±é¤ÏÆóµÜÏÂÌé¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢²ÏÆâÂçÏÂ¡¢¾®¾¾ºÚÆà¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢8·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤é±Ç²è¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤8/8(¥Ï¥Á¥Ï¥Á) IMAX Àè¹Ô¾å±Ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÉñÂæ°§»¢¤ÎÀ¸Ãæ·ÑÉÕ¤8/8(¥Ï¥Á¥Ï¥Á) IMAXÀè¹Ô¾å±Ç¤¬¡¢Á´¹ñ8·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç¤Ï¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
(C)2025 ±Ç²è¡Ö8 ÈÖ½Ð¸ý¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ËÜºî¤ÇµÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¤ëÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÅÅ¼ÖÃË¡Ù¡Ø¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥á¥¿¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¡Ù¡¢¡Ø¹ðÇò¡Ù¡¢¡Ø°¿Í¡Ù¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£½é´ÆÆÄºî¤Ç¤¢¤ë¡ØÉ´²Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè70²ó¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£