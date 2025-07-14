¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÀô Âè159²ó ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù±é¤¸¤ëÇØÃæ¤Ç¤¹¤Ù¤ò¸ì¤ë²Ï¹çÍ¥¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊõ¤À
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¾®ÎÓµ×Çµ¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢Ï¢ºÜ´ë²è¡Ø¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÀô¡Ù¡£
Âè159²ó¤ÏÇÐÍ¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Èà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶²¤ìÂ¿¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£º£¡¢ºÇ¤âÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë±é¤¸¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì²ð¤ÎÊª½ñ¤¤¬²¿¤ò½ñ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£¤¿¤ÀÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤µ¤ó¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿²Ï¹ç¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÆ±¤¸ÇÞÂÎ¤ÇÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤¿¤Á¡¢É®¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË 8:00¡Á¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ)¤Ç¸«¤¿±éµ»¤Ë2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡û¥É¥é¥Þ¥ª¥¿¥¯¤¬É¨¤òÂÇ¤Ã¤¿Ì¾¥·¡¼¥ó
²Ï¹çÍ¥¼Â
4·î15Æü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÎËå¡¢Íö»Ò(²Ï¹ç)¤¬Ä®Æâ¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¢¤ó¥Ñ¥ó¤ò»²²Ã¼Ô¤ËÅÏ¤¹¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÉÑ¤ê¤Îºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¡¢Ä«ÅÄ²È¤ÎÁÄÉã¤È¤È¤â¤ËÀÐ¹©¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶¹ë(ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ)¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¡Ö¹ë¤Á¤ã¤ó¤â(¥Ñ¥ó¿©¤¤¶¥Áè¤Ë)½Ð¤ë¤¬?¡×
¡Ö(Íö»Ò¤ÎÁÄÉã)¿ÆÊý¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤¤Í¡×
¡Ö¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç?¡×
¡Ö¤ï¤·¡¢Â¤ÏÃÙ¤¤¤¬¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Õ¤Õ¤Õ¡¢ÎÏ¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×
´ù¤ËÆÍ¤ÃÉú¤¹¤è¤¦¤Ë»²²ÃÉ¬Í×»ö¹à¤ò½ñ¤¯¹ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾å¤«¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ë¿¨¤ê¡¢ÃÑ¤¸¤é¤¦Íö»Ò¡£¤³¤Î°ì½Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¤¢¡¢Íö»Ò¤Ï¹ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÆ÷¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÆü¡£È±¤ÎÌÓ¤ò¤¤¤¸¤ë»ÅÁð¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢Íö»Ò¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¤È¹ë¤òÇ®¤¯»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤¬¤Þ¤´¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£´¶Æ°¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¸ø»äº®Æ±¤ÇÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤È¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤³¤«´¶Æ°¤¬ËàÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤¦¤¯¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢ÈÖ¼ê¤äµÓËÜ²È¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼¡¤ÎÅ¸³«¤òÆÉ¤à¡£Èá¤·¤¤¤±¤ì¤É¤½¤ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢É¨¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤É¤Ã¤³¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉ¨¤òÂÇ¤Ä¤É¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤ÇÉ¨¤ò²¥¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¹ë¤Á¤ã¤ó¤ÏÀï»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½ÐÀ¬Á°Æü¤Ë¤ä¤Ã¤È»×¤¤¤¬ÄÌ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢±¿Ì¿¤Ï¤Ê¤¼¤«¤È¤Æ¤â°ÕÃÏ°¤À¤Ã¤¿¡£°¦¤¹¤ë¿Í¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢Íö»Ò¤¬¹ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¾Å»¤òËèÆü¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤â¡¢Èà¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡û¡ÖÈ¿Àï¤òÃ´¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ï²¿¤â¤«¤âµ©Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¡£
Èà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«ÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢³ÆÇÞÂÎ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤«¤Ê¤¤¡£24ºÐ¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤¬³Æ¸Ä¿ÍSNS¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î"ÁÇ"¸«¤»¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢Èà½÷¤Ï²¿¤âÈ¯¿®¤»¤º¡¢¤¿¤À±é¤¸¤ëÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ï²¿¿Í¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¡£
¿ô¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢5·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Îµ»ö¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ÏÈà½÷¤ÎÂ¸ºß¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯°ú¤½Ð¤¹¡£Àè½Ò¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇÍö»Ò¤ÏÈ¼Î·¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ÀïÁè¤Ë¤è¤ë¹ñ¿è¼çµÁ¤ÎÀº¿À¤ò¼þ°Ï¤«¤é¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£ÅöÁ³¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤Íö»Ò¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤º¡¢¿´¤Ï²ù¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÀ¼¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤·¡¢È¿Àï¤òÃ´¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀïÁè¤Ë¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÅö»þ¤Î¿Í¤â¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤ËÍí¤á¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Êµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢ÀÖ»æ¤¬Íè¤¿¤éÀïÁè¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ëµï¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¼«Ê¬¤ÎÌòÊÁ¤Ë¹ñºÝÌäÂê¤òÅê±Æ¤µ¤»¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ë³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¾ðÊóÌ±¼ç²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢È¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ó¡¹¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÌð¤¬»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤ÎÌð¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤¹³Ð¸ç¤¬É¬Í×¡£ÌÌÅÝ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤Ç¤â²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬"³¨"¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Îµ»ö¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÀïÁè¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬²Ï¹ç¤µ¤ó¤ÎÌÜÏÀ¸«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¡Ä¡Ä
½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Íö»Ò¤¬¤³¤ÎÀè¡¢Èà½÷¤ÎË¾¤à·Á¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤Ä¤«²Ï¹çÍ¥¼Â¼ç±é¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡¢ìÔÂô¤ÊÄ«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤â¤·¤«¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢ËèÄ«¤Î15Ê¬´Ö¤ÇÁêÅö¤Ê¥«¥í¥ê¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡£
¾®ÎÓµ×Çµ ¤³¤Ð¤ä¤·¤Ò¤µ¤Î ¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢¥³¥é¥à¡¢´ë²è¡¢ÊÔ½¸¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¶È¤Ê¤É¡£½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¸å¤ËÆÈÎ©¡¢¸½ºß¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤äÃËÀ»ï¤Ê¤É¤Ç¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã±¹ÔËÜ¡¢½ñÀÒ¤ò¿ôÂ¿¤¯À©ºî¡£¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë±Ô¤¯¡¢¾ï¤Ë¼Ð¤á30ÅÙ¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ë´Ñ»¡ÎÏ¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤¿³ÍÊª¤ÏÆ¨¤¬¤µ¤º»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¿¡£30Âå¤ÎÅÜÅó¤Îº§³èÌÏÍÍ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¦¤ë¤ï¤·¤¤«¤Ê¿ÍÀ¸¡×¡ÊKK¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¤ò¾å°´¸å¡¢¡Ö45¥»¥ó¥Á¤Îµ÷Î¥´¶¡×¡ÊWAVE½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÃøºîÁýÎÌÃæ¡£ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¡£Twitter¡§@hisano_k ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
Âè159²ó¤ÏÇÐÍ¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Èà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶²¤ìÂ¿¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£º£¡¢ºÇ¤âÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë±é¤¸¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì²ð¤ÎÊª½ñ¤¤¬²¿¤ò½ñ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£¤¿¤ÀÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤µ¤ó¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿²Ï¹ç¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÆ±¤¸ÇÞÂÎ¤ÇÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤¿¤Á¡¢É®¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË 8:00¡Á¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ)¤Ç¸«¤¿±éµ»¤Ë2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
²Ï¹çÍ¥¼Â
4·î15Æü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÎËå¡¢Íö»Ò(²Ï¹ç)¤¬Ä®Æâ¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¢¤ó¥Ñ¥ó¤ò»²²Ã¼Ô¤ËÅÏ¤¹¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÉÑ¤ê¤Îºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¡¢Ä«ÅÄ²È¤ÎÁÄÉã¤È¤È¤â¤ËÀÐ¹©¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶¹ë(ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ)¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¡Ö¹ë¤Á¤ã¤ó¤â(¥Ñ¥ó¿©¤¤¶¥Áè¤Ë)½Ð¤ë¤¬?¡×
¡Ö(Íö»Ò¤ÎÁÄÉã)¿ÆÊý¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤¤Í¡×
¡Ö¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç?¡×
¡Ö¤ï¤·¡¢Â¤ÏÃÙ¤¤¤¬¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Õ¤Õ¤Õ¡¢ÎÏ¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×
´ù¤ËÆÍ¤ÃÉú¤¹¤è¤¦¤Ë»²²ÃÉ¬Í×»ö¹à¤ò½ñ¤¯¹ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾å¤«¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ë¿¨¤ê¡¢ÃÑ¤¸¤é¤¦Íö»Ò¡£¤³¤Î°ì½Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¤¢¡¢Íö»Ò¤Ï¹ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÆ÷¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÆü¡£È±¤ÎÌÓ¤ò¤¤¤¸¤ë»ÅÁð¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢Íö»Ò¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¤È¹ë¤òÇ®¤¯»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤¬¤Þ¤´¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£´¶Æ°¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¸ø»äº®Æ±¤ÇÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤È¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤³¤«´¶Æ°¤¬ËàÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤¦¤¯¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢ÈÖ¼ê¤äµÓËÜ²È¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼¡¤ÎÅ¸³«¤òÆÉ¤à¡£Èá¤·¤¤¤±¤ì¤É¤½¤ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢É¨¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤É¤Ã¤³¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉ¨¤òÂÇ¤Ä¤É¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤ÇÉ¨¤ò²¥¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¹ë¤Á¤ã¤ó¤ÏÀï»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½ÐÀ¬Á°Æü¤Ë¤ä¤Ã¤È»×¤¤¤¬ÄÌ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢±¿Ì¿¤Ï¤Ê¤¼¤«¤È¤Æ¤â°ÕÃÏ°¤À¤Ã¤¿¡£°¦¤¹¤ë¿Í¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢Íö»Ò¤¬¹ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¾Å»¤òËèÆü¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤â¡¢Èà¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡û¡ÖÈ¿Àï¤òÃ´¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ï²¿¤â¤«¤âµ©Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¡£
Èà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«ÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢³ÆÇÞÂÎ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤«¤Ê¤¤¡£24ºÐ¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤¬³Æ¸Ä¿ÍSNS¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î"ÁÇ"¸«¤»¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢Èà½÷¤Ï²¿¤âÈ¯¿®¤»¤º¡¢¤¿¤À±é¤¸¤ëÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ï²¿¿Í¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¡£
¿ô¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢5·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Îµ»ö¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ÏÈà½÷¤ÎÂ¸ºß¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯°ú¤½Ð¤¹¡£Àè½Ò¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇÍö»Ò¤ÏÈ¼Î·¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ÀïÁè¤Ë¤è¤ë¹ñ¿è¼çµÁ¤ÎÀº¿À¤ò¼þ°Ï¤«¤é¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£ÅöÁ³¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤Íö»Ò¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤º¡¢¿´¤Ï²ù¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÀ¼¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤·¡¢È¿Àï¤òÃ´¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀïÁè¤Ë¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÅö»þ¤Î¿Í¤â¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤ËÍí¤á¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Êµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢ÀÖ»æ¤¬Íè¤¿¤éÀïÁè¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ëµï¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¼«Ê¬¤ÎÌòÊÁ¤Ë¹ñºÝÌäÂê¤òÅê±Æ¤µ¤»¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ë³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¾ðÊóÌ±¼ç²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢È¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ó¡¹¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÌð¤¬»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤ÎÌð¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤¹³Ð¸ç¤¬É¬Í×¡£ÌÌÅÝ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤Ç¤â²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬"³¨"¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Îµ»ö¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÀïÁè¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬²Ï¹ç¤µ¤ó¤ÎÌÜÏÀ¸«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¡Ä¡Ä
½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Íö»Ò¤¬¤³¤ÎÀè¡¢Èà½÷¤ÎË¾¤à·Á¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤Ä¤«²Ï¹çÍ¥¼Â¼ç±é¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡¢ìÔÂô¤ÊÄ«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤â¤·¤«¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢ËèÄ«¤Î15Ê¬´Ö¤ÇÁêÅö¤Ê¥«¥í¥ê¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡£
¾®ÎÓµ×Çµ ¤³¤Ð¤ä¤·¤Ò¤µ¤Î ¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢¥³¥é¥à¡¢´ë²è¡¢ÊÔ½¸¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¶È¤Ê¤É¡£½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¸å¤ËÆÈÎ©¡¢¸½ºß¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤äÃËÀ»ï¤Ê¤É¤Ç¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã±¹ÔËÜ¡¢½ñÀÒ¤ò¿ôÂ¿¤¯À©ºî¡£¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë±Ô¤¯¡¢¾ï¤Ë¼Ð¤á30ÅÙ¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ë´Ñ»¡ÎÏ¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤¿³ÍÊª¤ÏÆ¨¤¬¤µ¤º»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¿¡£30Âå¤ÎÅÜÅó¤Îº§³èÌÏÍÍ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¦¤ë¤ï¤·¤¤«¤Ê¿ÍÀ¸¡×¡ÊKK¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¤ò¾å°´¸å¡¢¡Ö45¥»¥ó¥Á¤Îµ÷Î¥´¶¡×¡ÊWAVE½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÃøºîÁýÎÌÃæ¡£ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¡£Twitter¡§@hisano_k ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é